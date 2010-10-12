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Ekonomi

BÜTÇE BAKANLAR KURULUNA SUNULACAK ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 13:54

-BÜTÇE BAKANLAR KURULUNA SUNULACAK ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Planlama Kurulu toplantısında 2011 yılı makroekonomik hedefleri ve bütçesinin Bakanlar Kuruluna sunulmasına karar verildi. Devlet Planlama Teşkilatından (DPT) yapılan  yazılı açıklamaya göre, genel ekonomik durum ve 2011 yılı programı ile bütçe büyüklüklerini görüşmek üzere dün yapılan toplantıya, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Toplantıda, kurul üyelerine, dünya ekonomisindeki gelişmeler ve beklentiler, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, orta vadeli makroekonomik hedefler ve kamu yatırımları konularıyla ilgili sunum yapıldı.  Toplantıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, 2011 yılı makroekonomik hedefleri ve bütçesinin Bakanlar Kuruluna sunulmasına karar verildi.

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