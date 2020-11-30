Bütçe açığı hedefi yüzde 76

2021 yılı bütçesi, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bütçe giderleri 1 trilyon 346 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

Dünya gazetesinin haberine göre; Meclis Plan Bütçe Komisyonu bütçe mesaisini tamamladı. 2021 yılı bütçesinin Meclis Genel Kurul’daki görüşmeleri 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak. 2021 yılında gelir vergisi 195,3 milyar lira, kurumlar vergisi 105,2 milyar lira, ÖTV 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, MTV 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, damga vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira olarak bütçede yer aldı.

Konaklama vergisi bütçeden çıkarıldı

17 Ekim’de Meclis’e sunulan 2021 bütçesinde 1 milyar lira olarak öngörülen, ancak bütçenin sunumundan sonra kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1 Ocak 2022’ye ertelenen konaklama vergisinden öngörülen 1 milyar liralık gelir, AKPi’nin verdiği önergeyle 2021 bütçe gelir tahmin cetvelinden çıkarılarak, ‘Beyana Dayanan KDV’ ve buna bağlı olarak ‘Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi’ kalemine aktarıldı.



Önergenin gerekçesinde “Beyana Dayanan KDV” ve buna bağlı olarak “Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi”ne yönelik 2021 Yılı Bütçe Gelir tahmini tutarının ekonomik aktivitede meydana gelebilecek canlanmaya bağlı olarak artırıldığı kaydedildi.