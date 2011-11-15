-Bütçe açığı 1,7 milyar liraya düştü ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Bütçe açığı, 2011 Yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü. Maliye Bakanlığının Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporuna göre, 2010 Yılı Ocak-Ekim döneminde 23,1 milyar lira olan bütçe açığı, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 92,6 oranında azalarak 1,7 milyar liraya düştü. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz dışı fazla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 oranında artarak 35 milyar 767 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece 2011 yılının Ocak-Ekim döneminde yılsonu faiz dışı fazla hedefinin 2,6 katı tutarında faiz dışı fazla rakamına ulaşıldı. 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe giderleri 230 milyar 30 milyon lira olarak gerçekleşmişken, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 oranında artarak 245 milyar 442 milyon lira oldu. 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri 188 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşmişken, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 oranında artarak 207 milyar 968 milyon lira oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında azalarak 37 milyar 474 milyon lira olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde 206 milyar 906 milyon lira olan bütçe gelirleri, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 oranında artarak 243 milyar 735 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 22,1 oranında artarak 208 milyar 126 milyon liraya ulaştı. 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 90,4 olan vergi gelirlerinin faiz hariç bütçe giderlerini karşılama oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 100,1 oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde, merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 312 milyar 573 milyon lira ödeneğin yüzde 78,5'i kullanılarak 245 milyar 442 milyon lira gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 oranında artarak 61 milyar 786 milyon lira oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 oranında artarak 10 milyar 499 milyon lira olarak gerçekleşti. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 oranında artarak, 23 milyar 482 milyon lira olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi sağlık giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 oranında artarak 4 milyar 445 milyon lira oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artışla, 87 milyar 717 milyon liraya ulaştı. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 oranında azalışla 43 milyar 900 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 900 milyon lira oldu. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 5 milyar 739 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri tahsilatında ortaya çıkan artışın etkisiyle mahalli idare payları 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında artarak 20 milyar 427 milyon liraya ulaştı. 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 17 milyar 508 milyon lira sermaye gideri, 2 milyar 980 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde 3 milyar 996 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 oranında azalarak 37 milyar 474 milyon lira oldu. 2010 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 206 milyar 906 milyon lirayken, 2011 yılının aynı döneminde yüzde 17,8 oranında artarak 243 milyar 735 milyon lira olarak gerçekleşti.