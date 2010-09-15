-BÜTÇE AÇIĞI 14.3 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Merkezi Yönetim Bütçesi Temmuz ayında 2 milyar 46 milyon lira açık verirken, Ağustos ayında 3 milyar 89 milyon lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 14 milyar 387 milyon lira olarak gerçekleşti. Maliye Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ile Ocak-Ağustos dönemi dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69 oranında azalarak 2 milyar 46 milyon lira oldu. Bu ayda Faiz Dışı Fazla ise 2 milyar 578 milyon lira olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bütçe gelirleri 21 milyar 729 milyon lira, bütçe giderleri 23 milyar 775 milyon lira oldu. Geçen yıl Ağustos ayında 1 milyar 525 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı ayında 3 milyar 89 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 6 milyar 192 milyon lira olarak gerçekleşti. Ağustos ayında bütçe gelirleri 26 milyar 252 milyon, bütçe giderleri ise 23 milyar 163 milyon lira oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 14 milyar 387 milyon lira olarak gerçekleşti.