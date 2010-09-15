T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BÜTÇE AÇIĞI 14.3 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 14:41

-BÜTÇE AÇIĞI 14.3 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Merkezi Yönetim Bütçesi Temmuz ayında 2 milyar 46 milyon lira açık verirken, Ağustos ayında 3 milyar 89 milyon lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 14 milyar 387 milyon lira olarak gerçekleşti. Maliye Bakanlığı, Temmuz ve Ağustos ile Ocak-Ağustos dönemi dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Temmuz ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69 oranında azalarak 2 milyar 46 milyon lira oldu. Bu ayda Faiz Dışı Fazla ise 2 milyar 578 milyon lira olarak gerçekleşti. Temmuz ayında bütçe gelirleri 21 milyar 729 milyon lira, bütçe giderleri 23 milyar 775 milyon lira oldu. Geçen yıl Ağustos ayında 1 milyar 525 milyon lira açık veren merkezi yönetim bütçesi, bu yılın aynı ayında 3 milyar 89 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 6 milyar 192 milyon lira olarak gerçekleşti. Ağustos ayında bütçe gelirleri 26 milyar 252 milyon, bütçe giderleri ise 23 milyar 163 milyon lira oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 14 milyar 387 milyon lira olarak gerçekleşti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24