Büşra Taşlı'nın ölümüne neden olan psikolog tahliye edildi, duruşma 31 Mayıs'a ertelendi

Bağdat Caddesi'nde kırmızı ışıkta geçerek, aracıyla çarptığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Taşlı’nın ölümüne neden olan 25 yaşındaki Psikolog Zeynep Nur Koşan tutuksuz yargılanmak üzere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Duruşma 31 Mayıs tarihine ertelendi.

Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nden görülen duruşmanın ardından ailenin avukatı Efkan Bolaç, "Bu celse sanık toplanacak delil kalmaması sebebiyle tahliye edildi. Görüntü deşifresinde şu ortaya çıktı; Büşra kesinlikle butona basmış ve butona basmayla birlikte yaya yeşil ışık yanıyor. Rapora göre sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği çok net" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmaya 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Zeynep Nur Koşan, Feride Büşra Taşlı'nın anne ve babası, ablaları ile taraf avukatları katıldı. İzleyiciler ise duruşma salonuna alınmadı. Mahkeme hakimi celse arası olay yerinde keşif yapıldığını, keşfe ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye gelmediğini ancak olaya ilişkin görüntü kayıtlarının incelenip çözümüne ilişkin raporun dosyaya geldiğini belirtti.

Tahliyesine karar verildi

Sanık Koşan'ın avukatı Naim Karakaya ise sadece bir apartmana ait kameradaki görüntünün incelenip dosyaya rapor sunulduğunu belirterek, diğer görüntü kayıtlarının da incelenip rapor haline getirilmesini talep etti. Avukat Karakaya ayrıca suça ilişkin tüm delillerin toplandığını ifade ederek müvekkilinin tahliye edilmesini istedi. Duruşmada söz alan sanık Zeynep Nur Koşan, Taşlı ailesine baş sağlığı dileyerek, "4 aydır tutukluyum. Bilerek ve isteyerek zarar vermedim" dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi Remzi Özdemir ise "Zaten bu yüzden yargılanmıyorsun" diye konuştu. Sanık Koşan, "Engel olamadığım için üzgünüm. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Mahkeme hakimi, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, delillerin toplanmış bulunması, karartma ihtimalinin ortadan kalması gözetildiğinde, tutuklama tedbirinin gereksiz kalacağını belirterek adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı kanaatine varıldığını ifade ederek sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma sonrası dava dosyasına giren görüntü kayıtlarının incelenmesine dair rapor hakkında konuşan ailenin avukatı Efkan Bolaç, "Bu celse sanık toplanacak delil kalmaması sebebiyle tahliye edildi. Görüntü deşifresinde şu ortaya çıktı; Büşra kesinlikle butona basmış ve butona basmayla birlikte yaya yeşil ışık yanıyor. Rapora göre sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği çok net. Frenle ilgili olarak sorun var. Işıktan 25-30 metre sonra duran bir araç var. Bununla ilgili olarak ek rapor istendi. Duruşma 31 Mayıs'a kaldı. 31 Mayıs'tan sonra zannedersem taraflar taleplerini iletecek ve ya 31 Mayıs'ta yada bir sonraki celse karara çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Bilkent Üniversitesi Hazırlık Sınıfı'nda burslu okuyan 20 yaşındaki Feride Büşra Taşlı, ailesini görmeye geldiği İstanbul'da 14 Ocak akşamı arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gitti. Saat 22.00 sıralarında Kartal'daki evine dönmek için arkadaşlarından ayrılan Büşra'ya, Suadiye Bağdat Caddesi'nde trafik ışıklarından karşıya geçmek istediği sırada, hızla gelen lüks bir cip çarptı.

9 yıla kadar hapis istemi

Araçlara kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan ve Büşra'ya çarparak ölümüne yol açan 26 yaşındaki Psikolog Zeynep Nur Koşan tutuklandı. Kırmızı ışıkta geçtiği güvenlik kameraları tarafından tespit edilen Koşan hakkında, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla 4.5 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"Çarpmaya engel olamadım"

Koşan, olay anını anlatırken, "Sahil yolunda Maltepe yönüne gidiyordum. Suadiye'deki ışıklar bölgesindeyken hızım 60-70 kilometreydi. Bana yeşil yanıyordu, soldan ikinci şeritteydim. Birden yola biri fırladı. Frene bastım, sola kırdım ama çarpmaya engel olamadım. Çarptıktan 3 metre sonra durdum. Yanımdaki arkadaşımla koştuk. Hemen ambulans ve polis çağırdık" dedi.