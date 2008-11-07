Bush'un köpeği muhabiri ısırdı

Reuters'in Beyaz Saray muhabiri olan John Decker, Beyaz Saray'ın Kuzey Bahçesi'nde, bakıcıları tarafından yürüyüşe çıkarılan Bush'un köpeği Barney'i sevmek istedi.Decker'in kendisine dokunmasıyla huysuzlaşan Barney, bir anda Decker'i işaret parmağından ısırdı. Beyaz Saray Doktoru Richard Tubb tarafından kanayan parmağına ilk müdahalesi yapılan gazeteci Decker'in, ayrıca tetanoz ve kuduz aşısı yaptırmak zorunda kalacağı da bildirildi.Bu arada, ABD'nin müstakbel başkanı Barack Obama'nın zafer konuşmasında kızlarına almak için söz verdiği yeni köpeğin ne cins olacağı tartışma konusu oldu.Obama, seçim zaferini ilan etmesinin ardından Chicago'da seçmenlere hitaben yaptığı konuşmasında, kızları Malia ve Sasha'ya seslenerek 'Sizleri çok seviyorum ve siz Beyaz Saray'a bizimle birlikte gelecek yeni bir köpeği hakettiniz' demişti.The Times gazetesi, Obama ailesinin yeni köpeğinin ne cins olması gerektiğine ilişkin çeşitli önerilerde bulundu.Evcil köpek uzmanlarıyla konuşan gazeteye göre 'First kuçu'nun, başkanın yoğun temposuna ayak uydurabilecek, basının ilgisinden sıkılmayacak, fotojenik, itaatkar ve sıcak kanlı bir tür olması gerekiyor.Gazete, Obama ailesine şu sıralar ABD'de popüler olan köpek türlerinden birkaç öneride bulundu. Bunların başında bulldog, İspanyol Cocker'ı ve Boxer geliyor.Amerikan başkanları, yüzyılı aşkın bir süredir Beyaz Saray'a gelirken yanlarında mutlaka bir hayvan getiriyor. Başkanların en favori hayvanları genellikle köpekler ve kediler.Ancak istisnai durumlar da yok değil. John F. Kennedy ve Theodore Roosevelt'in midillileri, Quincy Adams'ın timsahı da Beyaz Saray'ı ziyaret eden hayvanlar arasında bulunuyor.