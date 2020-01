Bush’un halıcısı Has Halı kapısına kilit vurdu

Türkiye’nin en köklü halı markalarından Has Halı’nın bir ay kadar önce sessiz sedasız kapılarına kilit vurduğu ortaya çıktı. Has Halı’ya ait mağazalar ve üretim tesisleri kapatıldı. Bir asrı deviren Kayserili firmanın ürünleri George Bush, Angelina Jolie ve Harrison Ford gibi bir dizi ünlü ismin evlerini süsledi. Türkiye’de de Çankaya Köşkü, Başbakanlık gibi bir çok önemli mekânda ürünleri kullanılan marka, aynı zamanda Muhteşem Yüzyıl dizisinin de sponsoruydu. Şirket sahibi Ahmet Hasoğlu’na ise ulaşılamıyor.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, halı sektörü, 120 yıllık Has Halı’nın kapılarına kilit vurması ile çalkalanıyor. Edinilen bilgilere göre Has Halı bir ay kadar önce İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa’daki mağazalarını kapattı. Şirketin Isparta, Diyarbakır ve Erzurum’daki tezgâhları ise durduruldu. Şirketin bir bankaya olan borçları nedeni ile depolardaki ürünlere icra yolu ile el konulduğu ifade ediliyor.

Perakende sorun yaşandı

Has Halı, son yıllarda üretimini önemli ölçüde yurtiçine kaydırdı. Şirket, Isparta ve Diyarbakır’daki tezgâhlarda işlediği el halılarını, toptan piyasanın yanı sıra yurtdışına satıyordu. Türkiye’deki birçok ünlü mağazaya halı satan Has Halı bir süre önce kendi mağazalarını açtı. Sektör kaynaklarına göre, Has Halı’nın mali sıkıntıya düşmesinin nedenlerinden birinin Çin ile rekabette başarısız olması olarak gösteriyor. Kiraladığı mağazalara yüksek kiralar ödeyen şirketin ürettiği ürünleri pazarlamakta zorluk çekmesi de sıkıntının bir temel gerekçisi olarak ifade ediliyor.

Konu ile ilgili görüşmek istediğimiz Has Halı’nın sahibi Ahmet Hasoğlu’na ise ulaşılamadı. Hasoğlu’na ait cep telefonun kapalı olduğu anlaşıldı. Şirketin eski bir çalışanı Hasoğlu’na kendisinin de ulaşamadığını öne sürdü.

Bush’a halı sattı

Tescilli markaları Ottoman, Pera ve Seraph ile üretim yapan Has Halı’nın yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda önemli müşterisi bulunuyor. ABD eski Başkanı George Bush’un yanı sıra, bir çok Hollywood yıldızına el dokuması Has Halı ürünlerinin satıldığı açıklanmıştı. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre ise, Türkiye’de Çankaya Köşkü, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi gibi birçok önemli yerde Has Halı ürünlerinin kullanıldığı belirtiliyor. Has Halı, sektörün Oscar’ı olarak bilinen ‘Mükemmel Halı Ödülü’nü 2003 ve 2006’da kazanmıştı. Has Halı aynı zamanda Muhteşem Yüzyıl dizisine de sponsor olmuştu.