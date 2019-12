Bush'un eski dışişleri bakanından Obama'ya destek

* ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, Cumhuriyetçi Partili olmasına rağmen rakip Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama'yı desteklediğini açıklaması, Cumhuriyetçi

Parti'ye büyük bir darbe olarak değerlendiriliyor.



* Ve dahası Obama da, kendisini desteklediğini açıklayan Powell'ın, yönetimde görev alabileceğini söyledi.



ABD Başkanı George Bush'un birinci başkanlık döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan ve Irak Savaşı'ndan önce yönetimdeki şahin isimler arasında ılımlı ses olarak görülen Powell'ın kararı aslında sürpriz olmadı. Powell'ın, Irak Savaşı öncesi ve sırasında, yönetim içindeki şahin isimlerle sürtüşme içinde olduğu biliniyordu.



Amerikalı saygın gazeteci Bob Woodward'un "The War Within" (İçerdeki Savaş) adlı kitabına göre, Irak'ta askeri yöntemlere son çare olarak başvurulmasında direnen Powell, bu tutumunda yalnız kalmış ve sonunda Bush'un, "sana ihtiyacım var. Bu savaşta benimle misin, değil misin?" sorusuna, "sizinleyim Sayın Başkan" yanıtını vermişti.



Bunun ardından Powell, Irak Savaşı'na giden yolda yönetimin sözcüsü haline gelmiş ve BM'de, Irak'ın kitle imha silahları bulunduğuna dair aldıkları istihbaratı video gösterisiyle anlatmıştı. Powell'ın saygınlığı ve güvenilirliği, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna pek çok kişiyi inandırmış ve savaşın yolu açılmış, ancak daha sonra olduğu iddia edilen kitle imha silahları bulunamamıştı.



Irak Savaşı sırasında Powell, dönemin ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in, az sayıda kara gücü kullanarak, kısa sürede işi bitirme yönündeki savaş stratejisinin karşısında yer almış ve şahinlerle sürtüşmeleri yüzünden ikinci dönem Bush yönetiminde yer bulamamıştı.



Her durumda, Powell gibi ülkede saygınlığı olan bir emekli Genelkurmay Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı'nın, rakip partinin adayını desteklemesinin büyük bir ağırlığı bulunuyor. Bazı yorumculara göre Obama, bu desteğin ardından Ohio, Florida gibi hangi yönde oy çıkacağı belirsiz eyaletlerde veya askeri üslerin ağırlıklı olduğu bazı eyaletlerde büyük bir avantaj yakaladı ve Powell'ın desteği, Obama'yı seçimi kazanmaya kadar götürebilir.



McCain: Saygı duyuyorum, ancak onaylamıyorum



Obama ise, NBC'nin "Today" programına yaptığı açıklamada, Powell'ın, danışmanlarından biri olacağını belirtti. Obama, Powell'ın hükümetinde resmi bir görev alıp almayacağı konusundaysa, "Bu konuda görüşmeliyiz" diye konuştu. Bu arada Powell'ın, Obama yönetiminde görev almayı düşünmediği belirtiliyor.



Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı John McCain ise, birkaç haftadır Powell'ın bu yönde oy kullanacağı söylentileri dolayısıyla hazırlıklıydı ve "bu değerli askerin görüşüne saygı duyuyorum, ancak katılmıyorum" demekle yetindi. Colin Powell dün, gününü Amerikan televizyonlarının programlarında konuşarak geçirdi ve Obama'nın, "ülkeyi büyük bir değişimden geçirecek kişi" olduğunu söyledi. Powell, "obama hem stil hem de içerik sahibi" dedi.



Obama'nın kişilere esin verme kabiliyeti, kampanyasının herkese hitap etmesi, bütün Amerikalılara seslenmesi, kimliği, konuşma kabiliyeti nedeniyle bu karara vardığını vurgulayan Powell, "Obama başarılı bir başkan olma, olağanüstü bir başkan olma standardını karşılıyor" diye konuştu. Powell'ın bu sözleri, McCain ve seçim kampanyası tarafından tecrübesizlik ve yetersizlikle suçlanan Obama'nın, Powell'dan yeterlilik onayı aldığını gösteriyor. Sadece Obama'yı destekleyen sözlerle de yetinmeyen Powell, 25 yıllık arkadaşı olmasına rağmen McCain'in izlediği olumsuz seçim kampanyasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti.



Powell, seçim kampanyası sırasında Obama'nın, "terörist ve Müslüman" olarak sergilenmeye çalışılmasını da "Amerika'ya yakışmıyor" diye eleştirdi. Powell ayrıca, Alaska Valisi Sarah Palin'in, McCain'in başkan yardımcısı adayı olmasına da değinerek, Palin'in gerektiğinde ABD başkanlığını üstlenme kapasitesine sahip olduğuna inanmadığını vurguladı. Powell, Palin'i seçtiği için McCain'in muhakeme kabiliyetinin de kendi gözünde sorgulanır hale geldiğini

söyledi.



'Bu ülkede Müslüman olmak yanlış bir şey mi?



McCain kampanyasının Obama'yı Müslüman gibi göstermeye çalıştığına da işaret eden Powell, "Obama Müslüman değil, bir Hristiyan. Daima da Hristiyan oldu. Ama diyelim ki Müslüman. Bu ülkede Müslüman olmak yanlış bir şey mi? Cevap hayır. Amerika öyle bir yer olamaz. Yedi yaşında Müslüman bir Amerikalı çocuğun bir gün ABD başkanı olabileceğine inanmasında yanlış bir şey var mı? Kaldı ki, kendi partimin üst düzey üyelerinin Obama için (O bir Müslüman ve teröristlerle bağlantılandırılmalı) dediğini duydum. Bu, Amerika olamaz" dedi.



Obama'nın seçim kampanyasına aktif olarak katılmayı düşünmediğini söyleyen Powell, NBC televizyonunda katıldığı programın ardından, bahçede gazetecilerin sorularını da yanıtladı. McCain'in Cumhuriyetçi Parti'nin gündemini izleyeceğini, ancak ABD'nin bundan daha iyisine ihtiyacı olduğunu belirten Powell, "ben kuşak değişimine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Senatör Obama bence ABD'nin gençlerinin duygularına hitap ediyor ve toplumumuzun bir çok

kesimine ulaşan bir çeşitlilik sunuyor" dedi. McCain'in Obama'yı "sosyalist" olarak nitelemesini de eleştiren Powell, "neden Obama'ya bu yakıştırma yapılıyor? Çünkü ülkenin vergi sistemine yakından bakılmasını öneriyor. Vergiler paranın yeniden dağılımı anlamına geliyor.



Verginin büyük bir kısmı, onu ödeyenlere yol, havaalanı, hastahane ve okul olarak geri dönüyor. Vergiler ortak çıkarımız için gerekli. Ve vergi yapımızı incelemek, kimin daha fazla vermesi, kimin daha az vermesi gerektiğini konuşmak kimseyi sosyalist yapmaz. Bunu söylerseniz çok talihsiz ve yanlış bir değerlendirme yapmış olursunuz" diye konuştu.



Powell, "kendinizi Cumhuriyetçi Partili olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna karşılık Powell, "evet" yanıtını verdi. McCain'in, başkan yardımcısı adayı olarak gözden geçirdiği isimler arasında Powell da bulunuyordu.



