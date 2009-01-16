Bush'un başkanlık döneminden önemli tarihler

ABD'nin 43. Başkanı George Bush, 20 Ocak'ta görevi devredecek. İki dönem üst üste, yani 8 yıl görev yapan Bush'un başkanlığı döneminin önemli tarihleri şöyle:
2001
20 Ocak: George Walker Bush, Demokrat aday Al Gore'a karşı "şaibeli" olarak anılan seçimin ardından 43 Amerikan Başkanı oldu.
29 Mart: Sera etkisi gazların atmosefere salımını kısıtlayan Kyoto protokolünü reddetti. Protokol, 1998'de dönemin başkanı Bill Clinton tarafından imzalanmıştı.
10 Mayıs: 11 yıllık ve 1350 milyar dolarlık vergi indirimi planını kabul etti.
11 Eylül: El Kaide tarafından kaçırılan 4 uçak, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi, Washington'daki Savunma Bakanlığı binası ve Pennsylvania'da düştü: 3 bine yakın insan öldü
20 Eylül: Bush, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in iadesi için Afganistan'a ültimatom verdi
7 Ekim: Afganistan'a müdahale başladı. Başkent Kabil 13 Kasımda düştü.
26 Ekim: Terörle mücadelede artan izleme ve baskı yetkisi veren "Patriot Act" yürürlüğe girdi.
2002
11 Ocak: Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da tutukevi açıldı.
29 Ocak: Bush, İran, Irak ve Kuzey Kore'yi dünya barışını tehdit eden "şer eksenine" yerleştirdi.
1 Haziran: Bush, ABD güvenliğini tehdit eden devletlere karşı "önleyici savaş" doktrinini açıkladı.
11 Ekim: Kongre, Irak'ın vurulmasını onayladı.
2003
22 Ocak: Dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Irak'a müdahaleye karşı çıkan Fransa ve Almanya'yı "Eski Avrupa" olarak nitelendirdi.
28 Ocak: Bush, Afrika'daki AIDS kurbanlarına ilaç alınması için 15 milyar dolarlık bağışta bulundu.
20 Mart: Irak'a müdahale... Başkent Bağdat 9 Nisanda düştü.
1 Mayıs: Bush, "esas çatışmaların sona erdiğini" açıkladı.
3 Ekim: Koalisyonun soruşturma komisyonu, Irak'ta savaşın gerekçesi olarak gösterilen kitle imha silahlarının bulunmadığını açıkladı.
13 Aralık: Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin yakalandı.
2004
14 Ocak: Bush, aya gidilmesini öngören uzay programını başlattı.
28 Nisan: Irak'taki Ebu Gureyb cezaevinde Amerikan askerlerinin Iraklılara işkence yaptığını gösteren fotoğraflar bütün dünyayı öfkelendirdi.
29 Haziran: Libya ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı.
2 Kasım: Bush, Demokrat aday John Kerry karşısında ikinci dönem için yeniden seçildi. Cumhuriyetçiler Kongre'deki çoğunluğu korudu.
2005
29 Ağustos: Katrina kasırgası New Orleans'ı vurdu. Bush yönetimi, felaketzedelerin akıbetlerine kayıtsız kalmakla suçlandı.
2006
8 Kasım: Ara dönem seçimleri... Demokrat Parti, Kongrenin iki kanadını da kazandı. Bush, Rumsfeld'i görevden aldı, yerine Robert Gates'i atadı.
30 Aralık: Saddam Hüseyin idam edildi. Bush, bunu "Irak'ta önemli bir dönem" olarak değerlendirdi.
2007
10 Ocak: Bush, öncelikle başkent Bağdat'ın güvenliğini sağlamak için öngörülen "güçlendirme planı" kapsamında Irak'a 20 bin takviye asker gönderileceğini açıkladı.
7 Mayıs: Bush, Kuzey Kore'ye enerji yardımı yapılmasına izin verdi.
2008
15 Eylül: Lehman Brothers bankasının çöküşü, dünyadaki mali kriz depremini tetikledi.
4 Kasım: Siyahi Barack Obama, başkanlık seçimini kazandı.
15 Kasım: Bush Washington'da mali krizin eşiğindeki dünyanın en güçlü ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesi düzenledi.
14 Aralık: Iraklı gazeteci Bağdat'ı ziyaret eden Bush'a ayakkabı fırlattı.
2009
Bush, 20 Ocakta Beyaz Saray'dan ayrılıyor....