Bush'un başkanlık döneminden önemli tarihler

ABD'nin 43. Başkanı George Bush, 20 Ocak'ta görevi devredecek. İki dönem üst üste, yani 8 yıl görev yapan Bush'un başkanlığı döneminin önemli tarihleri şöyle:



2001



20 Ocak: George Walker Bush, Demokrat aday Al Gore'a karşı "şaibeli" olarak anılan seçimin ardından 43 Amerikan Başkanı oldu.



29 Mart: Sera etkisi gazların atmosefere salımını kısıtlayan Kyoto protokolünü reddetti. Protokol, 1998'de dönemin başkanı Bill Clinton tarafından imzalanmıştı.



10 Mayıs: 11 yıllık ve 1350 milyar dolarlık vergi indirimi planını kabul etti.



11 Eylül: El Kaide tarafından kaçırılan 4 uçak, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi, Washington'daki Savunma Bakanlığı binası ve Pennsylvania'da düştü: 3 bine yakın insan öldü



20 Eylül: Bush, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in iadesi için Afganistan'a ültimatom verdi



7 Ekim: Afganistan'a müdahale başladı. Başkent Kabil 13 Kasımda düştü.



26 Ekim: Terörle mücadelede artan izleme ve baskı yetkisi veren "Patriot Act" yürürlüğe girdi.



2002



11 Ocak: Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'da tutukevi açıldı.



29 Ocak: Bush, İran, Irak ve Kuzey Kore'yi dünya barışını tehdit eden "şer eksenine" yerleştirdi.



1 Haziran: Bush, ABD güvenliğini tehdit eden devletlere karşı "önleyici savaş" doktrinini açıkladı.



11 Ekim: Kongre, Irak'ın vurulmasını onayladı.



2003



22 Ocak: Dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Irak'a müdahaleye karşı çıkan Fransa ve Almanya'yı "Eski Avrupa" olarak nitelendirdi.



28 Ocak: Bush, Afrika'daki AIDS kurbanlarına ilaç alınması için 15 milyar dolarlık bağışta bulundu.



20 Mart: Irak'a müdahale... Başkent Bağdat 9 Nisanda düştü.



1 Mayıs: Bush, "esas çatışmaların sona erdiğini" açıkladı.



3 Ekim: Koalisyonun soruşturma komisyonu, Irak'ta savaşın gerekçesi olarak gösterilen kitle imha silahlarının bulunmadığını açıkladı.



13 Aralık: Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin yakalandı.



2004



14 Ocak: Bush, aya gidilmesini öngören uzay programını başlattı.



28 Nisan: Irak'taki Ebu Gureyb cezaevinde Amerikan askerlerinin Iraklılara işkence yaptığını gösteren fotoğraflar bütün dünyayı öfkelendirdi.



29 Haziran: Libya ile diplomatik ilişkiler yeniden başladı.



2 Kasım: Bush, Demokrat aday John Kerry karşısında ikinci dönem için yeniden seçildi. Cumhuriyetçiler Kongre'deki çoğunluğu korudu.



2005



29 Ağustos: Katrina kasırgası New Orleans'ı vurdu. Bush yönetimi, felaketzedelerin akıbetlerine kayıtsız kalmakla suçlandı.



2006



8 Kasım: Ara dönem seçimleri... Demokrat Parti, Kongrenin iki kanadını da kazandı. Bush, Rumsfeld'i görevden aldı, yerine Robert Gates'i atadı.



30 Aralık: Saddam Hüseyin idam edildi. Bush, bunu "Irak'ta önemli bir dönem" olarak değerlendirdi.



2007



10 Ocak: Bush, öncelikle başkent Bağdat'ın güvenliğini sağlamak için öngörülen "güçlendirme planı" kapsamında Irak'a 20 bin takviye asker gönderileceğini açıkladı.



7 Mayıs: Bush, Kuzey Kore'ye enerji yardımı yapılmasına izin verdi.



2008



15 Eylül: Lehman Brothers bankasının çöküşü, dünyadaki mali kriz depremini tetikledi.



4 Kasım: Siyahi Barack Obama, başkanlık seçimini kazandı.



15 Kasım: Bush Washington'da mali krizin eşiğindeki dünyanın en güçlü ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesi düzenledi.



14 Aralık: Iraklı gazeteci Bağdat'ı ziyaret eden Bush'a ayakkabı fırlattı.



2009



Bush, 20 Ocakta Beyaz Saray'dan ayrılıyor....

