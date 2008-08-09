Bush'u 'voleybol aşkı' sardı

ABD Başkanı George W. Bush, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için geldiği Çin'in başkenti Pekin'de foto muhabirlere bol bol malzeme çıkardı.



ABD'li Olimpik sporcuları kamplarında ziyarete giden Bush'un ilk durağı ise Amerikan plaj voleybocuların antrenman sahası oldu. Çaoyang Park Beach'teki kum sahada, kadın voleybolcularla 'kaynaşan' Bush, önce onlarla sarmaş dolaş fotoğraflar çektirdi, ardından da sahaya daldı.



Bisiklet kazasının yaraları mı?



Bir süre sporcularla birlikte voleybol oynayan Bush'un bir hayli mutlu olduğu gözlerinden okunurken, kadın voleybolculardan Kerry Walsh'un beline sarıldığı anda çekilen bir kare de ABD Başkanı'nın geçen hafta geçirdiği bisiklet kazasını akıllara getirdi. Bush'un sağ kolundaki yaraların bu kazadan kaldığı tahmin ediliyor. (Tempo24)