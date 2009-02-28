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Dünya

Bush'ların evinde yemek yiyecek masa yok

ABD'de 8 yıl First Lady olan Laura Bush, Beyaz Saray'daki parlak günlerinden sonra gündelik yaşama alışamıyor

28 Şubat 2009 02:00

ABD'nin geçen aya kadar 8 yıl boyunca "First Lady"si olan Laura Bush, Beyaz Saray'daki parlak günlerinden sonra gündelik yaşama alışmakta zorlanıyor.

Amerikan ABC televizyon kanalına konuk olan Laura Bush, henüz mutfak masası alamadığını, komşulardan gelenlerle idare ettiklerini söyledi.

Çok az mobilyaları olduğunu belirten Laura Bush, ne mutfak masası, ne de salonda masa olduğunu, henüz yemek yapmaya başlayamadığını, komşu ve arkadaşlarının "hoşgeldiniz" demek için yemek getirdiklerini anlattı.

Laura Bush, "Arkadaşlar bana bir masa ödünç verdi, geçen gece 16 kişi misafir gelince sandalyeleri de ödünç almak zorunda kaldım" dedi.

Güncel haberleri takip ettiğini, ancak Beyaz Saray'da görevi devralan Barack Obama'nın Kongrede yaptığı görkemli konuşmayı izlemeyi "tamamen unuttuğunu" belirten Laura Bush, "Konuşmanın ertesinde, bu tür konuşmalardan önce 8 yıl boyunca ne kadar da stresli olduğumu ve bu kez bunu düşünmemiş olduğumu fark ettim" dedi.

Yeni yaşamında güncel olayları ve Afganistan gibi bazı dosyaları yakından takip ettiğini belirten Laura Bush, ABD'nin Afganistan'da varlığını sürdürmesi ve Afganlarla birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Laura Bush, yoksullukla mücadele, okuma yazma bilmeyenlere yardım gibi "gönülden bağlı olduğu konularda" çalışmayı sürdüreceğini de ifade etti.

Bush ailesi, 8 yılın ardından 20 Ocakta Beyaz Saray'dan ayrılmış, yerlerini Barack Obama ve ailesine bırakmıştı.

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