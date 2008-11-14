Bush’a 'muzip' iş önerileri

Guardian gaf ve sakarlıklarıyla hatırlanacak Bush’un koltuğu bırakınca yapabileceği işler için muzip öneriler getirdi: Şer eksenine aldığı ülkelerde liderlik, hayatıyla ilgili müzikalde başrol ya da babasını karalayan yazarlık



Dünya, 20 Ocak’ta ABD başkanlığını devredecek George W. Bush’un sekiz yıl boyunca öfke çeken icraatlarından kurtulma sevinci ile şaka, gaf ve sakarlıklarının eksikliğini hissedecek olmanın ikilemi içinde. Guardian gazetesi Tim Dowling’in kaleminden Bush’a bu yeteneklerini heba etmemesi için başkanlıktan sonra yapabileceği işlerle ilgili öneriler sundu.



Kuzey Kore lideri: Kim Jong-il’in bir ayağının çukurda olduğu haberleri gelirken, Kuzey Kore liderliği Bush için açık pozisyon. Kuzey Kore’yi şer eksenine kendisi koyduğundan, Bush bu kez öbür koltuktan sürekli savaş tehditleri savurabilecek. Ancak ABD’deki onca protestodan sonra, Kuzey Korelilerin kendisini alkış ve övgüye boğmasına alışması zor olacak.



İran İçişleri Bakanı: Bu iş için aranan nitelik, uydurulmuş bir Britanya kurumundan sahte diploma göstermek. Mesela 4 Kasım 2008’te meclisin diploma sahteciliği gerekçesiyle azletmesine dek 90 gün bu görevde bulunmuş Ali Kordan’ın ‘Londra Oxford Üniversitesi’nden ‘onursal derece’si vardı. Bush’un ise iki hakiki diploması var: Yale’den BA ile Harvard Business School’dan MBA derecesi. Bu Bush’un hayatında gereğinden fazla kalifiye olduğu tek iş. Ama önce Tahran’da kalplerle zihinleri kazanması gerekecek.



2012’de başkan adayı Palin’in başkan yardımcısı adayı: ABD anayasasının 22. maddesi, iki dönem görev yapmış bir başkanın tekrar aday olmasını engelliyor. Peki anayasa başkan yardımcısı olduktan sonra olağanüstü boyutta istenmeyen başkanın azledilmesi yoluyla koltuğu devralmasına dair bir şey söylüyor mu? Aslında söylüyor, 12. maddeye göre, başkanlık ehliyeti olmayan başkan yardımcılığına da ehil değil. Ama Sarah Palin bunu biliyor mu? Hayır. Bizi okuyup öğrenecek mi? Hayır.



‘W’ müzikalinin yıldızı: Bu öneri Oliver Stone’un yönettiği Bush’a dair biyografik film W’nın müzikale dönüştürülebileceği ve Bush’un şarkı söyleyebileceği varsayımlarına dayanıyor. Ama hiç olmaz denilen pek çok filmin müzikali yapıldı. Bush da müzik kulağı yoksa bile rap yapabilir. Tıpkı Rex Harrison’ın My Fair Lady’de yaptığı gibi...



Başkanlık kütüphanesinde tur rehberi: Tabii George W. Bush adına kütüphane kurmak, Britanya’da en az 215 hastasını öldürmüş seri katil doktor Harold Shipman adına klinik açmak gibi bir şey. Gelgelelim ABD’de okuma-yazma bilip bilmediğine, gelmiş geçmiş en kötü başkanlar listesinin başına konulup konulmadığına bakılmaksızın eski başkomutanlar için kendi eyaletlerinde kütüphane oluşturma adeti var. Ancak kendi kütüphanesinde kovboy şapkaları ile imzalı beyzbol topları koleksiyonundan pek fazlasının bulunması beklenmediğinden, Bush tur rehberliği yapmakta zorlanmayacaktır.



Baba Bush’un biyografi yazarı: Eski başkan babasının siyasi mirasını yerden yere vurursa, kendisi Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş ikinci en kötü başkanı konumuna geçebilir. Ama yazdıklarının imlasını bir müsahhihin düzeltmesi şartıyla....



Paris Hilton’un en yeni en iyi arkadaşı: Bu ömür boyu sürecek, hatta uzun süreli bir iş bile değil. Ama Paris Hilton’un şu sıralar piyasada “Ateşli, bana ayak uydurabilecek ve hepsinden önemlisi gerçek, sırtımdan bıçaklamayacak birini arıyorum” diyerek dolaştığını biliyoruz. Bush, Paris’i ateşli ve hakikatli bir kişi olduğuna inandırabilir. Eski ABD Başkanı olduğundan, Paris nasıl olsa onu tanımıyor olacaktır. (The Guardian)

