'Bush yönetimi sorumluları yargılanabilir'

ABD’de, başkan seçilen Barack Obama, terörizmle savaşta
suiistimalde bulunmuş olan George W. Bush yönetiminin sorumluları
hakkında adli soruşturma açılabileceğini gözardı etmeyerek, hiçbir
şeyin yasaların üzerinde olmadığını söyledi.
20 Ocak’ta görevi George W. Bush’tan
devralacak Barack Obama, bu akşam ABC Televizyonu’nda yayınlanan
mülakatında, hala sorgulama ve gözaltı gibi konulara ne biçimde
yaklaşacaklarını değerlendirmekte olduklarını belirterek, “Tabii ki
geçmişte neler yapıldığını göreceğiz ve bu yapılanların yasaların
üstünde olacağını sanmıyorum” diye konuştu.
İleriye gitmeden önce geçmişte yapılanlara eğilmek istediklerini ifade
eden Obama, özellikle ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin
savunageldiği olağandışı sorgulama yöntemlerini eleştirdi ve boğulma
hissi veren sorgu tekniğinin kendisine göre işkence olduğunun altını
çizdi.
Obama, ayrıca terörle mücadele sanıklarının tutulduğu
Guantanamo’yu kapatmak için süre gerektiğini dile getirerek, burayı
başkanlığının ilk 100 günü içinde kapatamayacağını kabullendiğini
bildirdi.
Obama, ancak bu tartışmalı yeri kapatmaya kararlı olduğunu vurguladı.