'Bush yönetimi sorumluları yargılanabilir'

ABD’de, başkan seçilen Barack Obama, terörizmle savaşta suiistimalde bulunmuş olan George W. Bush yönetiminin sorumluları hakkında adli soruşturma açılabileceğini gözardı etmeyerek, hiçbir şeyin yasaların üzerinde olmadığını söyledi.



20 Ocak’ta görevi George W. Bush’tan devralacak Barack Obama, bu akşam ABC Televizyonu’nda yayınlanan mülakatında, hala sorgulama ve gözaltı gibi konulara ne biçimde yaklaşacaklarını değerlendirmekte olduklarını belirterek, “Tabii ki geçmişte neler yapıldığını göreceğiz ve bu yapılanların yasaların üstünde olacağını sanmıyorum” diye konuştu.



İleriye gitmeden önce geçmişte yapılanlara eğilmek istediklerini ifade eden Obama, özellikle ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin savunageldiği olağandışı sorgulama yöntemlerini eleştirdi ve boğulma hissi veren sorgu tekniğinin kendisine göre işkence olduğunun altını çizdi.



Obama, ayrıca terörle mücadele sanıklarının tutulduğu Guantanamo’yu kapatmak için süre gerektiğini dile getirerek, burayı başkanlığının ilk 100 günü içinde kapatamayacağını kabullendiğini bildirdi.



Obama, ancak bu tartışmalı yeri kapatmaya kararlı olduğunu vurguladı.