Bush: Yeni sistem icat etmeyin

Almanya 16 yılın en kötü resesyonuna girdi

‘Üç büyükler’ durgunluğa giriyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20 ülkenin lideri Washington'da beklenirken, krizin serbest pazar ekonomisinden kaynaklanmadığını belirten Başkan Bush, "Sürekliliği olan bir ekonomik büyümeye geri dönmenin en emin yolu, sistemi yeniden icat etmek değil, kendi içinde reforma gitmektir'' dedi.Ancak muhalifleri, Amerikan ekonomisindeki çöküşün odağında Bush'un politikalarının yattığını söyleyerek sözlerini inandırıcı bulmadıklarını belirtiyor.Dünyanın önde gelen ekonomilerinin temsilcileri, krizden ortak bir çıkış yolu bulabilmek amacıyla Washington'da bir araya geliyor.Bugün uzmanlar ve maliye bakanları düzeyinde başlayacak görüşmeler, yarın liderler seviyesinde sürecek.Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ve sanayileşmiş 20 ülkeyi bir araya getiren G20 grubunun, tek hamlede çözüm formülleri geliştirmesi beklenmiyor.Bu haftasonu yapılacak olan toplantı, muhtemelen bir dizi görüşmenin ilki olacak. Nihai hedef, dünyanın finansal kurallarını bu krizden alınan dersler ışığında yeniden düzenlemek.Kredi derecelendirme kuruluşlarını denetime almak, bankaların alabilecekleri riskleri kısıtlamak, yeni mali denetim birimleri kurmak masaya getirilen öneriler arasında.Zirvenin ev sahibi George Bush, aşırı denetime yönelmenin çözüm getirmeyeceği uyarısında bulunuyor.Zirvede yanıt bekleyen bir soru, IMF'nin zordaki ülkelere yardım etmek için ihtiyaç duyduğu ek fonu nereden nasıl sağlayacağı.Gözlemciler, Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere daha fazla söz hakkı tanınmasına ilke olarak herkesin destek verdiğini belirtiyor.Yaygın beklenti somut kararların Washington'da yönetimi Barack Obama'nın devralmasının ertesine bırakılacağı yönünde.Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın dün resesyona girdiği anlaşılmıştı.Bugün Fransa'nın ulusal verlieri ile Avrupa ortak para birimini kullanan 15 ülkeden oluşan Euro bölgesi için rakamlar açıklanacak.Bu ülkelerin, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü OECD'nin de tahmin ettiği üzere, son 6 aydır küçüldüğünün doğrulanması bekleniyor.