-Bush taklitçisi en büyük ödülü aldı WASHINGTON (A.A) - 24.10.2011 - ABD'nin en önemli mizah ödülü olarak kabul edilen Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü, ABD Başkanı George W. Bush taklitleriyle ünlenen ünlü film yıldızı Will Ferrell'in oldu. Aynı zamanda ABD'de en rağbet gören internet siteleri arasındaki FunnyorDie.com adlı sitenin kurucularından olan 44 yaşındaki Ferrell, ödüle önce ''Saturday Night Live'' adlı programda yaptığı ve daha sonra Broadway'e taşıdığı Bush taklitleriyle layık görüldü. Amerikan PBS televizyonundan yayımlanan ödül töreninde Ferrel'in, ünlü Amerikan mizah yazarı ve romancı Mark Twain'in bronz heykelciğini alırken yere düşürdüğü ve kırılan parçaları yerden toplamaya çalışırken esprili bir şekilde daha önce 13 kez geri çevirdiği ödülü bu sefer, verilen para ödülü (Mark Twain ödülünü kazananlara ayrıca para ödülü verilmiyor) nedeniyle kabul etmeye karar verdiğini söyledi. Törende ödülü veren Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ne de teşekkürlerini sunan Ferrell, merkezin komediyi gerçekten olduğu gibi bir sanat biçimi olarak kabul eden çok az kuruluştan biri olduğunu söyledi. Ferrell'in başrolü oynadığı ''Anchorman'' adlı filmde kendisine gazetecilik yetenekleri konusunda danışmanlık yapan PBS televizyonu haber sunucusu Gwen Ifill, Ferrell'in Broadway'de gösterilmiş bir oyunundaki bir klibini göstererek, ''Ferrell, bu tip komediyle, Demokratlara George W. Bush'u görmek ve alkışlamak için para ödeterek inanılmaz bir şeyi başardı'' dedi. ''Bir Şey Değil Amerika: George W. Bush İle Son Bir Akşam'' adlı Broadway komedisinden alınan söz konusu klipte, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'in mizahi olarak taklidinin yapıldığı bir mekanda, ''Görev Tamamlandı'' yazılı bir afişin altında uçuş kıyafeti içindeki Ferrel, Fas'ın nasıl 2000 eğitimli maymundan oluşan özel bir birliği terörizmle mücadele etmek ve ''çocukları güldürmek'' amacıyla göndermiş olduğunu anlatırken görülüyor.