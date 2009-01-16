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Dünya

Bush: Obama ABD halkı için umut

Bush, veda konuşmasında ABD'nin ilk siyah başkanı Obama'nın görevi devralacak olmasını 'umut anı' olarak nitelendirdi

16 Ocak 2009 02:00

* Görevini gelecek salı Barack Obama'ya devredecek olan ABD Başkanı George W. Bush, televizyonlardan Amerikan halkına yaptığı veda konuşmasında, 8 yıllık görevi sırasında aldığı kararları savunarak, ABD için terör tehlikesinin henüz geçmediğini vurguladı. 

* Bush, ABD'nin ilk siyah başkanı Obama'nın kendisinden görevi devralacak olmasını da, Amerikan halkı için "bir umut ve gurur anı" olarak nitelendirdi.

Bush, 13 dakikalık konuşması sırasında halka hitaben, "Aldığım zor kararların hepsiyle aynı fikirde olmayabilirsiniz, Ancak daima ülkemizin çıkarlarını gözönüne alarak davrandım, vicdanımı dinledim ve doğru olduğunu düşündüğümü yaptım" dedi.

Başkan Bush, yönetiminin karar ve uygulamaları sayesinde ABD'nin 11 Eylül 2001'den bu yana önemli bir terörist saldırıya uğramadığını, ancak terör tehdidinin ortadan kalkmadığını ve bu konunun, yeni Başkan Barack Obama için de en büyük sınavı oluşturacağını söyledi. Bush, "Düşmanlarımız sabırlı ve yeniden vurmaya kararlı" diye konuştu.

Başkan Bush, geçen yılın sonlarına doğru patlak veren finans krizinden dolayı üzüntü duyduğunu kaydederken, buna karşı kararlı önlemler aldıklarını ve bunların alınmaması durumunda durumun daha da kötü olacağını savundu.

Bush, "iyi zamanlar da oldu, kötü zamanlar da" diye nitelendirdiği 8 yıllık görevi sırasında bazı eksiklikleri bulunduğunu da kabul ederek, "bir şansım daha olsaydı, bazı şeyleri farklı yapardım" dedi, ancak bunların neler olduğunu söylemedi.

Bush, ABD'nin ilk siyah başkanı Obama'nın kendisinden görevi devralacak olmasını da, Amerikan halkı için "bir umut ve gurur anı" olarak nitelendirerek, "Kongrenin basamaklarında, kendi geçmişi bu ülkenin vadettiklerini ve imkanları yansıtan bir adam duracak" dedi ve Obama'ya başarı diledi.

Başkan Bush, konuşmasının sonlarına doğru, "Halkımızın cesareti ve ideallerimize duyulan güvenle, bu büyük millet hiçbir zaman yorulmayacak, sendelemeyecek ve başarısızlığa uğramayacak" dedi.

Amerikan halkına kendisini iki defa başkan seçtiği için teşekkür eden Bush, veda konuşmasını, "Tanrı, yeni başkanımızı ve bu harika ülkeyi korusun" diyerek bitirdi.

Bush, veda konuşmasını Beyaz Saray'da kendisini izleyen 200 kişilik bir davetli grubunun önünde yaptı.

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