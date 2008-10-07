Bush: Kurtulacağız ama zaman alacak

ABD Başkanı George W. Bush, batık bankaları kurtarma planının uygulanması ve piyasaların yeniden itibar kazanmasının zaman alacağını ama sonunda başarılı olacağına inandığını belirtti.



Bush, kuzeydeki Ohio eyaletindeki Cincinnati'de yaptığı açıklamada, "planın zaman içinde işleyeceğini düşünüyorum. Uzun vadede ekonomimiz iyiye gidecek. Ekonomimiz dayanıklı, verimli bir ekonomi" ifadesini kullandı.



Güneydeki Teksas eyaletindeki San Antonio'da küçük işletmecilerle görüştüğünü, onların da ekonomiden, kredi alma kapasitelerinden endişeli olduğunu dile getiren Bush, "onlara, planın uygulamasının biraz zaman alacağını söyledim.



Finans sisteminde güvenin yeniden tesis edilmesi biraz zaman alır ama insanlar şunu bilmelidir: Ben sorunun çözümü için büyük bir adım sayılan bir kanunu imzaladım" dedi.

