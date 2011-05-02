Bush: Çok önemli bir başarı

T24 - Eski ABD başkanlarından Bush, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesini ''çok önemli bir başarı'' olarak niteledi. ABD Başkanı Obama açıklama yapmadan önce Bush'u telefonla aradı.

Eski ABD başkanlarından George W. Bush, yaptığı yazılı açıklamada, ''Teröre karşı savaş devam ediyor, ancak bu gece Amerika çok net bir mesaj verdi: Ne kadar sürerse sürsün, adalet yerini bulacaktır'' ifadesini kullandı.

Bin Ladin'in öldürüldüğünü öğrendikten sonra ABD Başkanı Barack Obama'yı kutladığını kaydeden Bush, Bin Ladin'in Amerikan güçlerince öldürüldüğü bilgisini vermek için Obama tarafından telefonla arandığını belirtti.

Bush, açıklamasında, ''Bu çok önemli başarı, Amerika için, dünya genelinde barışın peşinde olan insanlar için ve 11 Eylül 2001'de sevdiklerini kaybeden herkes için bir zafer anlamına geliyor'' ifadesine yer verdi.



