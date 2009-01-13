Bush: Aynaya baktığımda gurur duyacağım

Görev tamam değilmiş!

Title imha silahları hayal kırıklığıydı

Obama talepte bulunmadı





Gazetecilerle şakalaştı



İsrail'e destek



Tehdit algılaması



Aynaya bakmak

Obama'ya bol şans

Popülerliği ön plana almadım

Ben A tipi bir insanım



ABD Başkanı George W. Bush, başkanlığı dönemindeki hayal kırıklıkları arasında, Irak operasyonundan hemen sonra bir savaş gemisine koydukları ''görev tamamlandı'' yazısı, Katrina Kasırgası'ndaki tutum, Irak'ta kitle imha silahlarının bulunamaması ve Ebu Garib skandalını saydı.ABD başkanlığına seçilen Barack Obama'ya 20 Ocak'ta Beyaz Saray'ı devretmeye hazırlanan Bush, kendisini seçim kampanyasından bu yana yakından izleyen gazetecilerle Beyaz Saray'da son basın toplantısı için bir araya geldi.Başkanlığı döneminde en büyük hatasının ne olduğu yönündeki soruya karşılık Bush, Irak operasyonundan sonra çıktığı bir Amerikan savaş gemisinde konuşma yaparken, arkasına asılan ''Görev Tamamlandı'' yazısını hatırlattı. Bush, ''Başka bir şey söylemeye çalışıyorduk. Ama farklı algılandı. Yanlış mesaj vermiş olduk'' dedi.New Orleans'ı vuran Katrina Kasırgası nedeniyle aldığı eleştirileri de hatırlatan Bush, ''Katrina konusunda çok düşündüm. Daha farklı ne yapabilirdim diye. Air Force One'ı indirebilirdim. Ama o zaman da halkı kurtarmak için çabalayan polis gücünün bir kısmı, Başkan'ın güvenliğine enerjisini harcamak zorunda kalacaktı'' diye konuştu.Kasırganın hemen ardından gösterilen tepkinin yavaş olduğu eleştirilerine karşı çıkan Bush, ilk gün 30 bin kişinin çatılardan toplandığını hatırlattı. Irak'ta kitle imha silahlarının bulunamamasına işaret eden Bush, ''Başkan olarak, elinizdeki istihbarata göre karar alıyorsunuz'' dedi.Bush, kitle imha silahlarını bulamamanın bir hayal kırıklığı yarattığını kaydetti. Bush ayrıca, ''Ebu Garib de bir hayal kırıklığıydı'' dedi.ABD Başkanı Bush, bu saydıklarına ''hata'' yerine, ''planlandığı gibigitmeyen şeyler'' olarak nitelendirmeyi uygun gördüğünü de söyledi.Bush, 20 Ocak'ta görevi devralacak Barack Obama'nın, 700 milyar dolarlık kurtarma planının kalan 350 milyar dolarlık kısmı için kendisinden bir talepte bulunmadığını söyledi.George W. Bush, şunları söyledi: ''Ona, 350 milyar dolara ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa bunun için talepte bulunmasını isteyeceğimi söyledim. Henüz bu konuda talepte bulunmadı ve bunun için belirli biçimde talepte bulunmadığı sürece talebi yerine getirme niyetindedeğilim.''ABD hükümetinin kredi piyasalarını canlandırmak için aldığı önlemlerin işe yaradığını ifade eden Bush, ''Bizim aldığımız önlemlerin, düzelmeye doğru ilk adım olan kredi piyasalarının harekete geçmesine ve yeniden kredi verilmesine başlanmasına yardımcı olduğuna inanıyorum'' diye konuştu.Son basın toplantısında gazetecilerle sık sık şakalaşan Bush, ''Bazen yazdığınız haberleri hiç beğenmedim'' dedi.Ardından, bazı kelimeleri yanlış kullandığı için yöneltilen eleştirilere gönderme yapan Bush, bazen de gazetecilerin kendisini yanlış anladığını ve hak ettiğinin altında değerlendirdiğini söyledi.Kendisi görevden ayrılmadan Gazze'deki durumun sakinleşeceği ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanacağından ümitli olduğunu belirten Bush, bunun için Hamas'ın roket saldırılarına son vermesi gerektiğini ve başka ülkelerden Hamas'a silah sağlanmasının kesileceğini umduğunu söyledi.İsrail'in kendini savunma hakkı bulunduğunu ifade eden Bush, 2002 yılında iki devletli çözüm önererek bu yönde yoğun çalıştıklarını ve bir gün Ortadoğu'ya barış geleceğine inandığını kaydetti.Başkanlığı döneminde tehdit olarak Kuzey Kore, İran ve Irak'ı saydığı hatırlatılan ve bugün neyi tehdit olarak gördüğü sorulan Bush, Obama ve ondan sonra gelecek başkanlar için en zor görevin ABD içinde bir terörist saldırının engellenmesi olduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin hala tehdit olduğunu söyleyen Bush, ''İran da hala tehlikeli'' dedi.Irak, Katrina ve ekonomi konularında çok eleştirildiği, halktan aldığı desteğin düştüğü hatırlatılan Bush, seçim dönemi olmasına rağmen Irak'ta asker artırma gibi bir karar aldığını ve bugün durumun düzeldiğini ifade etti.Bush, ekonomik durum için de ''Ben zaten resesyona giren bir ekonomi devralmıştım. Şimdi de öyle bırakıyorum. Problem, benden önce başlamıştı'' ifadesini kullandı.ABD Başkanı, ekonomik sıkıntıların, 1929 büyük bunalımına benzer hale dönüşebileceği kendisine söylendiği zaman, bazı serbest piyasa ekonomisi ilkelerini bir kenara bırakacak kararlar almak zorunda kaldığını da belirtti.Kendisini ağır şekilde eleştirenlerin sayısının fazla olmadığını savunan Bush, ''Eleştiriden kaçınmak için zor kararları uygulamaya koymamazlık olmaz. Savaş zamanı insanlar duygusal oluyor. Göreceksiniz, aynı şey Obama'ya da olacak. Çok eleştirilecek, ağır şekilde eleştirilecek ve bazen hayal kırıklıkları yaşayacak'' diye konuştu.Bush, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Teksas'a dönüp aynaya baktığımda gurur duymamak için bir neden görmüyorum. Bu ülkeyi korumak için gerekli olduğunu düşündüğüm şeyleri yapmaktan, yüksek sesli eleştiriler yüzünden vazgeçseydim böyle olmazdı.''Bush, ''Dışarda Amerikalılara saldırmaya hazır bekleyen bir düşman, ekonomik zorluklar var ve Obama'ya iyi şanslar diliyorum'' dedi. ABD'nin dünyadaki duruşunun zarar gördüğü ve kendisinden sonraki başkanın bu imajı düzeltmeye çalışacağı konusundaki yorumlara katılmadığını da belirten Bush, insanların Amerikanın hala demokrasinin yanında olduğunu anladığını ifade etti.Popüler olmanın yolları bulunduğunu belirten Bush, ''Her Orta Doğu probleminde İsrail'i suçlarsanız, Avrupa'nın belli bölgelerinde popüler olursunuz. Uluslararası Adalet Divanı'na katılarak popüler olabilirsiniz. Ya da Kyoto'yu kabul ederek popüler olabilirsiniz. Ama anlaşmada hatalı maddeler var ve daha yapıcı bir anlaşma hazırlanmalı diye düşünüyorum. Ülkemi korumak için kararlar alırken de popüler olmayı ön plana almadım'' şeklinde konuştu.Bush, başkan olmanın zorlukları konusundaki soruları yanıtlarken "Biraz da abartılıyor. Nedir bu zorluklar? (Neden ben?) diye düşünüyorsunuz. (Niye benim zamanımda bu finansal kriz oldu?) diyorsunuz. Obama da yemin eder etmez başkan olmanın ne demek olduğunu hissetmeye başlayacak'' dedi.Obama'nın, ABD'nin ilk siyah başkanı olarak tarihe geçeceğini hatırlatan Bush, bu tarihi olayı 20 Ocak'ta en ön sıradan izleme imkanı bulduğu için memnun olduğunu kaydetti.Bush, 20 Ocak'tan sonra kendisini nasıl hissedeceği ve ne yapacağı yönündeki soruları da yanıtladı. ''Ben A tipi bir kişiyim'' diyen Bush, birinci günden, ne yapmayı planlıyorsa hemen onu yapmaya başlayacağını söyledi.ABD Başkanı Bush, ''Kendimi kafamda hasır şapka, üzerimde Havai desenli gömlekle bir plajda otururken hayal edemiyorum. Özellikle de içkiyi bıraktığımdan beri. Yemin töreninden sonra Crawford'da uyanacağım ve Laura'ya kahve yapacağım. Ne hissettiğim konusunda size sonra bilgi veririm'' diye konuştu.Kendisine, ''Siz Washington'da birlik ve uzlaşma mesajıyla geldiniz. Obama için nasıl olacak?'' sorusunu yönelten gazeteciye Bush, ''Umarım Obama daha iyi bir ton bulur Washington'da. Ben hayal kırıklığına uğradım. Obama'nın daha saygılı bir ton bulmasını dilerim'' diye yanıt verdi.