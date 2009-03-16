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Dünya

Bush AB'ye Türkiye baskısı yapmış

Eski ABD Başkanı Bush'un, görev süresi dolmadan AB'den, Türkiye ile müzakereleri hızlandırılmasını istediği ortaya çıktı

16 Mart 2009 02:00

Eski ABD Başkanı George Bush'un görev süresi dolmadan AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya mektup göndererek, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasını istediği ortaya çıktı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rum Üyesi Marios Matsakis'in yazılı soru önergesini cevaplandıran AB Komisyonu Başkanı Barroso, Bush'un görevini 20 Ocakta Barack Obama'ya devretmeden önce kendisine gönderdiği mektubun "Türkiye ile katılım müzakerelerine değindiğini" doğruladı.

Barroso, AB Komisyonu'nun stratejik bir alanda Türkiye'yi AB müktesebatıyla uyumlu hale getirecek enerji faslı başta olmak üzere Türkiye'nin teknik açıdan yeni fasılları açmaya hazır olduğu görüşünü paylaştığını belirterek, "Bu (enerji) fasılda ilgili kararları almak üye ülkelerin sorumluluğundadır" dedi.

Matsakis, Barroso'ya eski ABD Başkanı Bush'tan "Türkiye'nin katılım sürecinin hızlandırılmasını ve yeni fasılların açılmasını" isteyen bir mektup alıp almadığını sormuştu.

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn başta olmak üzere AB diplomatları, ABD'nin başından itibaren Türkiye'nin üyelik sürecine destek verdiğini ve tıkanıklığın aşılması için bazen devreye girdiğini doğrulayarak, bunun ABD-AB diyaloğunun bir parçası olduğunu kabul ediyorlar. Konuyu "dostlar arasında görüş alışverişi" şeklinde sunan AB yetkilileri, Türkiye'yi ilgilendiren kararların ABD'nin baskısıyla alındığını reddediyorlar.

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