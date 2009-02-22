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Yaşam

Buse’ye otomobil çarptı

Fransa’da grafik tasarım üzerine eğitim gören 25 yaşındaki Buse Sayrac kendisine otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

22 Şubat 2009 02:00

Fransa’da grafik tasarım üzerine eğitim gören, deniz ve sualtı gönüllüsü 25 yaşındaki Buse Sayrac, önceki gün bir arkadaşının verdiği doğum günü yemeğine katıldı.

Hürriyet’in haberine göre; genç kız, nişanlısı Barış Ersemiz ile geç saatlerde yemekten ayrıldı. Nişanlısına eve gideceğini söyleyen Buse Sayrac, taksiyle Çiftehavuzlar’daki evine geldi. Cemil Topuzlu Caddesi’nde saat 02.30 sıralarında taksiden inen Buse’ye, yolun karşısına geçerken Olgar Öğün’ün (29) kullandığı otomobil çarptı. Buse olay yerinde hayatını kaybetti. Ersemiz’in aradığı Buse’nin cep telefonuna Acil Servis görevlisi cevap verdi, genç kızın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hastaneye koşan anne Bilgün ve baba Semih Sayrac kızlarının ölüm haberini aldı.

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