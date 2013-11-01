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Buse Terim nişanlandı

Buse Terim: Bu günlerin hayalini bile kuramazdık

01 Kasım 2013 14:54

Fatih Terim'in kızı Buse Terim , Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı ile dün akşam nişanlandı. Heyecanını Instagram hesabından paylaşan Terim, nişanlısıyla 6 yıllık bir mazisi olduğunu söyleyerek paylaştığı bir fotoğrafın altına, "Biz bu günlerin hayalini bile kuramazdık eskiden" yazdı.

Volkan Bahçekapılı ile dün akşam nişanlanan Buse Terim, nişan fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Terim, sadece ailelerin ve çok yakın arkadaşların olduğu nişan töreninde kırmızı bir elbise giydi.

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