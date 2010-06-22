Buse LYS'ye hazılanıyordu

T24 - Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden 17 yaşındaki Buse Sarıyağ'ın, hafta sonu yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı'na hazırlık için babasıyla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gittiği öğrenildi.



AA muhabirinin, askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, 17 yaşındaki Buse Sarıyağ, hafta sonu yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı'na hazırlık için babası jandarma uzman çavuş Ünal Sarıyağ ile Halkalı'daki lojmanlardan sivil plakalı servis otobüsüne bindi.



Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığında oluşturulan kursta diğer askeri personel çocuklarıyla birlikte üniversiteye hazırlık çalışmalarına katılan Buse Sarıyağ, Atakent Kimsesizler Mezarlığı yakınlarında servis otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.



Saldırıda, küçük yaşta bir kardeşi de bulunan Buse'nin babası Ünal Sarıyağ da hafif yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.





Yarın izne ayrılacaktı...



İstanbul Jandarma Komutanlığı'nda 1,5 yıldır görev yapan şehit Uğur Ekiz'in (38) Erzin ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Tayfur Ekiz (41), ikisi kız 7 kardeş olduklarını, Uğur'un 1993 yılından bu yana TSK'da görev yaptığını, evli olduğunu, Enes (7) ve Rümeysa (14) adlarında 2 çocuğu olduğunu söyledi.



Kardeşinin şehit olduğu haberini televizyon izleyen dayısı Rahmi Açan'dan öğrendiklerini, ardından askeri personelin evlerine gelerek kendilerini bilgilendirdiğini belirten Tayfur Ekiz, "Kendisiyle en son dün telefonla görüştük. Bugün Seyhan Başkent Hastanesi'nde kalp ameliyatı olacak babamızın yanında olmak istemişti. Ancak gelmesine gerek olmadığını ve ameliyatıyla ilgili kendisini bilgilendireceğimizi söylemiştik" dedi.



Yakınları, Uğur Ekiz'in yarın itibariyle izne ayrılacağını ve memlekete gelerek ameliyat sonrasında babasını görmek istediğini belirttiği öğrenildi.



Oğlunun şehit olduğu haberini öğrenmesinin ardından anne Sevim Ekiz (70) ile bazı yakınları sinir krizi geçirdi.



Öte yandan, Adana'daki Seyhan Başkent Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve bugün ameliyat edileceği bildirilen baba Fikri Ekiz'e oğlunun şehit olduğunun henüz söylenmediği öğrenildi.





Şehidin babası: Başkaları ağlamasın



Şehit uzman jandarma çavuş Mehmet Çağlar Bölük'ün, İzmir'in Tire ilçesine bağlı Doyranlı köyündeki baba evinde, olayın duyulmasıyla büyük üzüntü yaşanıyor.



28 yaşındaki Bölük'ün 8 yıllık uzman çavuş olduğu, 1 yıldır İstanbul'da görev yaptığı belirtilirken, 4 yıldır Elif Bölük ile evli olduğu ve 2 yaşında Eylül isimli kızı bulunduğu öğrenildi.



Şehit uzman çavuş Bölük'ün bir erkek kardeşi olduğu ve İstanbul'da askerliğini yapan kardeşinin 10 ay önce teskeresini alarak köyüne döndüğü bildirildi.



İki oğlundan birinin şehit olduğu haberiyle gözyaşlarına boğulan baba Salih Bölük, teröre karşı dik duracaklarını belirterek, "Oğlum 3 sene Mardin'de görev yaptı. Burnu bile kanamadan İstanbul'a gitti. Başbakan'dan terörü bitirmesini istiyorum. Biz ağladık, ocağımıza ateş düştü, başkaları ağlamasın" dedi.



Anne Keziban Bölük de ağıtlar yakarak, acısını dindirmeye çalıştı.





