Busch'dan Virginia'da yaşgünü partisi



Nascar'da sezonun 10. yarışı Virginia'da yapıldı. Kyle Busch 24. doğumgününü zaferle kutladı.







Nascar Sprint Kupası’nda heyecan Virginia'daki Ricmond yarış pistindeydi. Yağmurun ardından pistin tamamen kuruması beklenirken yarışın ilk 6 turu uyarı bayrakları altında geçildi. Yarışa pol pozisyonunuda başlayan Brian Vickers 7. turda liderliği Jeff Gordon kaptırdı. Liderlik 400 tur boyunca 8 sürücü arasında el değiştirdi.



167. turda David Stremme ile Carl Edwards temas etti. Edwards spin attı. Jamie McMurray kazadan kurtulmaya çalışırken kontrolünü kaybetti.



292. turda Kevin Harvick lastik patlatıp duvara çarptı. 312. turda ise Ryan Newman'ın Mark Martin'e çarpmasıyla başlayan kazaya Martin Truex Junior da dahil oldu.



Yarış boyunca 3 kez liderliği ele geçiren ve toplam 53 turu önde götüren Kyle Busch son kez bitime 8 tur kala öne geçti ve finiş çizgisine ilk ulaşan isim oldu.



Kyle Busch 24. yaşgününü bu zaferle kutlarken, Tony Stewart ikinci, Jeff Burton üçüncü sırayı aldı.



Yarışı 8. sırada tamamlayan Jeff Gordon ise şampiyona liderliğini sürdürdü.



