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Spor

Busch geriden geldi ve...

NASCAR'da sezonun üçüncü yarışını Kyle Busch kazandı.

02 Mart 2009 02:00

NASCAR'da sezonun üçüncü yarışını Kyle Busch kazandı. Busch en arka sıradan start almasına karşın 285 turluk yarışı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Las Vegas'ta düzenlenen NASCAR yarışının sıralama turlarında ilk iki sırayı Kyle Busch ve ağabeyi Kurt Busch aldı. Ancak, Kyle Busch yarış öncesi motor değiştirince pol pozisyonu yerine son sıradan start almak zorunda kaldı.

Sezonun ilk yarışının galibi Matt Kenseth 7. turda motor arızası yaşayınca üçüncü yarışta finiş göremedi. Jeff Gordon’ın lastiği patlarken, Jimmie Johnson ise duvara çarptı.

Tüm bunlar yaşanırken Kyle Busch'un yükselişi sürdü. Toyota pilotu son sıradan başladığı yarışı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Busch'un ardından Clint Bowyer ikinci, Jeff Burton ise üçüncü sırayı aldı. 6'ıncı sırada finiş gören Jeff Gordon

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