-BURUN ŞAMPİYONU İŞ ARIYOR ARTVİN (A.A) - 18.09.2010 - Artvinli Dünya Burun Şampiyonu 64 yaşındaki Mehmet Özyürek, Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2011 sayısında yer alıp şampiyonluğu kimseye kaptırmadığı için mutlu olduğunu belirterek, dizi ya da reklam filminde oynamak istediğini söyledi. Rize'de yayın yapan yerel Çay TV'nin 1997 ve 2000 yıllarında düzenlediği ''Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası''nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Artvinli Mehmet Özyürek, ikinci yarışmanın ardından Guinness Rekorlar Kitabına girdiğini ve bu tarihten itibaren dünyanın en uzun burunlu insanı unvanını koruduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Rize'de 1997'de düzenlenen Uluslararası Dünya Uzun Burun Şampiyonası'nda 79 kişi arasından dünya burun şampiyonu seçildiğini, bu unvanını 2000'de düzenlenen şampiyonada da koruduğunu, uzun burnu sayesinde ünlendiğini ve pek çok televizyon programına konuk olduğunu, sinama, dizi film ve reklam filmi teklifi aldığını, ancak bu tekliflerin sözde kaldığını söyledi. Geçen yıl İtalya'nın Canala 5 televizyonunda Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yaklaşık 200 rekortmenin konuk edildiği programa katıldığını da anımsatan Özyürek şunları söyledi: ''Orada en büyük ilgi bana gösterildi. Canlı yayınlanan programda spiker bana 'öpüşürken zorlanıyor musunuz?' diye sordu. Ben de tercüman aracılığıyla kendisine 'medeni cesaretin varsa deneyelim' dedim. Bunun üzerine spiker 'eminim ki iyi öpüşüyorsunuz' deyince konuklar beni alkışladı. Bu arada yanımda getirdiğim Türk bayrağını açarak orada onurlu bir şekilde dalgalandırdım ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettim. Yani Avrupa'yı burun farkıyla geçtik. Hem orada hem de konuk olduğum yerli ve yabancı televizyon kanallarında Türkiye'yi, Karadeniz'i, Artvin'i, özellikle doğum yer olan Yusufeli ilçesini temsil ettiğim için son derece mutlu oluyorum. Bütün medya kuruşlarında yer almak ve ülkemi tanıtmak benim için son derece önemli. Guinness Rekorlar Kitabı'nın 2011 sayısında yer alıp şampiyonluğu kimseye kaptırmadığım için ayrıca mutlu oldum.'' -BAKAN GÜNAY'DAN YARDIM TALEP ETTİ- Fiziğiyle barışık yaşadığını, kendimi sevdiğini, Türkiye'yi bu alanda dünya genelinde temsil ettiğim için gurur duyduğunu da dile getiren Özyürek, şunları söyledi: ''Türkiye'nin tanıtımına kendimce katkıda bulundum, ancak benim de bazı beklentilerim var. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay'dan sesimi duymasını istiyorum. Kendisinin çok babacan, sevecen birisi olduğunu biliyoruz. Fiziğime uygun bir dizi filmi ya da reklam filminde oynamam konusunda kendisinden yardım istiyorum. Karadeniz dizilerinde oynayabilirim.''