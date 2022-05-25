Burun Estetiği (Rinoplasti) Merak Edilenler

Son yıllarda birçok kişinin yaptırdığı burun estetiği tedavisi son derece etkili bir işlemdir. Bu tedaviyi olacak olan kimseler genel olarak burnunda estetik veya tıbbi sorun bulunan kimselere uygulanan bir işlemdir. Bu tedavi kişiyi sosyal ve psikolojik olarak son derece olumsuz etkiler. Bu nedenden dolayı kişi burun estetiği tedavisine ihtiyaç duyabilir. Bu tedavi ile birlikte kişi hayal ettiği görünüme sahip olabilirler.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

Burun estetik tedavisi gelişen imkânlar ve teknoloji sayesinde kendini yenileyen bir tedavi işlemidir. Kişilerin burnunda meydana gelen et, kemik, kıkırdak gibi sorunlar kişinin hayatını oldukça olumsuz etkiler. Genel olarak günden dolayı veya belirli nedenlerden meydana gelen bu sorunlar tedavi edilmedikçe geçmez. Bu nedenden dolayı kişilere burun estetiği tedavisi uygulanır.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Burun estetik tedavisi olacak olan kimseler burnunda et, kemik, eğrilik, kemer, kıkırdak gibi sorun bulunan kimselerdir. Bu sorunlar bulunan kimselere burun estetiği tedavisi uygulanır. Aynı zamanda bu tedavi işlemi için kişilerin bu tedaviye engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması tavsiye edilir.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun estetik tedavisi anestezi altında olan bir işlemdir. Bu işlem genel olarak açık ameliyat ve kapalı ameliyat olarak iki farklı şekilde uygulanır. Açık ameliyat daha ileri seviyede bulunan sorunlar için tercih edilip kapalı ameliyat ise daha az ilerlemiş sorunlar için tercih edilir.

Burun Estetiği Sonrasında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Uygulanan burun estetiği tedavisi sonrası kişiler buruna darbe almamaya özen göstermelidir. Aynı zamanda rutin kontrolleri aksatmaması tavsiye edilip ilaç kullanımına dikkat etmeleri tavsiye edilir.

Burun Estetiğinde Burun İçi Tampon Konulur Mu?

Tedavi sonrası burun içine tampon konulabilir. Ancak günümüzdeki özel teknik ile yapılan işlemlerde buna gerek kalmaz.

Hastası Ne Zaman Taburcu Olur?

Burun estetik tedavisi olduktan sonra kişiler ertesi gün taburcu edilen olabilir. Kimi zaman ise bir gece hastanede kalması gerekebilir.

Estetik Sonrası Hastasında Çok Ağrı Olur mu? Morluk ya da Şişlik Olur mu?

Burun estetik tedavisi sonrası kişilerde geçici olarak şişlik veya morluk meydana gelebilir. Bu kısa süren buz tedavisi ile geçebilir.

Burun Estetiği Hangi Durumlarda Yapılmalıdır?

Burun estetik tedavisi burnunda nefes almaya karşı koyan sorunları yok etmek için uygulanabilen bir tedavi işlemidir. Et kemik bunlardan biri olup estetik görünüm içinde tercih edilir.

Burun Estetiği Yaş Sınırı Var mıdır?

Burun estetik tedavisi için yaş sınırı yoktur. Ancak fizyolojik büyümeden dolayı on sekiz yaş altına tavsiye edilmez.

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetik tedavisi fiyatları konusunu etkileyen faktörler kişinin tercih etmiş olduğu tedavi yöntemi ve seans işlemidir.

Karın Germe Ameliyatı

Uygulanan karın germe tedavisi kişinin karın bölgesinde bulunan sarkma sorununu gidermek için tercih edilen e bir işlemdir.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Karın germe tedavisi anestezi altında yapılan bir işlem olup kişinin karın bölgesinde bulunan deri fazlalıklarını alarak kişiyi daha sıkı bir vücuda kavuşturabilirler.

Karın Germe Ameliyatı Öncesi Neler Yapılmalı?

Karın germe tedavi öncesi kişiler iyi bir doktor adayı bulup aynı zamanda sigara ve alkol kullanıma son vermesi tavsiye edilir.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci

Karın germe tedavisinde kişi sağlıklı bir iyileşme için bol bol dinlenmeli dengeli beslenmeli ve ağır işlerden uzak durması tavsiye edilir.

Karın Germe Ameliyatı Ağrılı mıdır?

Uygulanan karın germe tedavisinde kişiye on saat etki eden lokal anestezi uygulandığı için kişiler ameliyat sonrası erken dönemde ağrı hissetmez.

Karın Germe Ameliyatından Sonra İz Kalır mı?

Karın germe tedavisinde deriyi almak için kesi işlemi atıldığı için kişide iz kalır ancak bu iz karnın alt bölgesine saklanarak yapılır.

Doğum Sonrası Çatlaklar Karın Germe ile Geçer mi?

Doğum sonrası çatlaklar uygulanan tam karın germe yöntemi uygulanarak kişinin çatlaklarının giderilmesi sağlanır.

Karın Fıtığı Karın Germe ile Giderilir mi?

Karın germe tedavisi daha çok estetik amaç için yapılmış olduğu için karın fıtığı sorununa fayda etmeyebilir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Uygulanan karın germe tedavisi fiyatları konusunu etkileyen faktörler başlıca kişinin tercih etmiş olduğu klinik ve doktor adayıdır.