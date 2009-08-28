Burun estetiği modası yerine doğal görünüm

Kadınların estetik işlemler konusundaki tercihleri uzun yıllar boyunca beğendikleri sanatçıların tercihlerinin kendilerine uygulanması yönünde oldu. Özellikle de genç kadınlar ellerinde beğendikleri ünlünün estetikli fotoğrafıyla gelerek aynısının kendilerine de uygulanmasını istiyordu. Ancak günümüzde artık “estetik gibi görünmeyen estetik” modası var.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mithat Ulay, hastanın istek ve beklentilerini operasyon öncesinde çok iyi belirlemek gerektiğini belirterek, “Özellikle de burun estetiğinde hastanın beklentisiyle bizim yapabileceklerimizi ortak bir noktada buluşturmak çok önem taşıyor.



Burun yüzün ortasında yer alan bir organ. Bu nedenle görünümünün doğal olması lazım. Eskiden kalkık burun isteniyordu; şimdi doğallık daha ön planda. Yaptığınız burun estetiğiyle kalkık burun tuzağına düşmemeniz gerekiyor. Çünkü hastaya kalkık burun yapacağım diye domuz burnuna benzeyen bir görüntü yaratabilirsiniz.” dedi.

Estetikteki kötü uygulamalar nedeniyle domuz burnu görüntüsüne sahip, dudakları silikonlu, yanakları dolgulu, yüzünde fazla miktarda botoks bulunan, gülmekte, mimik yapmakta zorlanan insanların bulunduğuna değinen Dr. Mithat Ulay şunları söyledi: “Estetik operasyonun amacı, insanların kendilerinde beğenmedikleri, mutsuz oldukları yönlerini değiştirmektir.



Bu değişikliği yaparken de doğallıktan uzak kalmamak büyük önem taşıyor. Eğer doğallıktan uzaklaşırsanız, hepsi birbirine benzeyen görüntüler taşıyan bir insanlar topluluğu yaratmış olursunuz. Cerrahın görevi, hastanın beklentilerini de dikkate alarak en doğalı yaratmaktır.”

Estetik İşlemler Dört Mevsim Yapılıyor

Estetik operasyonlar için en ideal zamanın sonbahar, ilkbahar ve kış ayları olduğuna değinen Dr. Mithat Ulay, artık yaz mevsiminde de estetik yapıldığını, estetiğin zamansız bir işlemler bütünü haline geldiğini belirtiyor.



Burun, karın, meme, liposuction işlemlerinin iyileşme sürelerinin üç haftadan bir yıla kadar değiştiğini söyleyen Dr. Mithat Ulay, şöyle konuştu: “Bu işlemlerin kış mevsiminde yapılması, daha az ödem oluşması nedeniyle daha çok tercih edilir. Kişi aralık ayında operasyon geçirdiğinde haziran ayında tam anlamıyla iyileşmiş olur.



Kış mevsiminde estetiği tercih edenlerin yanı sıra, iş yoğunluğu, çocuğunun okulu nedeniyle bahar ve yaza erteleyenlerin sayısı da oldukça yüksek.



Bahar aylarında estetik operasyon sayısında artış oluyor. Çünkü kadınlar aynaya bakıyor, kışın aldıkları kiloları, vücutlarındaki deformasyonu düşünüyor. Tişört, ince bir elbise giyememek sorun oluyor. Kış depresyonu bitince, bahar mevsiminde estetik işlemler başlıyor.”

Burun Estetiği En Zor Ameliyattır

Burun estetiği yaptırmak isteyenlerin yüzde 90'ı estetik kaygıyla hekime başvuruyor. Türk toplumunda burun içi eğrilik oranı oldukça yüksek. Biz hem fonksiyonel açıdan bakarız, hem estetik yönünü düşünürüz.



Burnun iyi fonksiyon görmesinin çok önemli olduğunu, ama estetik görüntü güzelliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Dr. Ulay, şunları söyledi: “Burun estetiği çok zor bir ameliyattır. Çünkü burun yüzün ortasındadır, en ufak bir hata görünür. Memede hata gizlenebilir, yeniden yapılandırmak mümkündür. Burunda ise her kötü dokunuş kendisini gösterir.”