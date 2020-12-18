Burun ameliyatının ardından fenalaştı, iki bacağı da kesildi

Burun estetiği olan Sevinç Çelik’in Ameliyattan sonra kanına mikrop karışması sonucu iki bacağı kesildi. Çelik, açtığı 1 milyonluk tazminat davasından sonuç bekliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sevinç Çelik (32), 2 Mayıs 2014’te özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyattan bir gün sonra taburcu olan Çelik’te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü. Çelik, ameliyatı yapan doktora şikâyetlerini söylese de iddiaya göre doktordan “Bunlar normal, canın çok tatlı senin” karşılığı aldı.

Çelik’in durumunun kötü olduğunu gören doktorlar, ameliyattan sonra kanına mikrop karıştığını ve bunun tüm vücuda yayıldığını söyledi. Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Çelik’in ayaklarında morarma oluştu. Doktorlar, ailesine “Hastanın durumu kritik. Bacaklarını kesmemiz lazım. Ya hayatı ya ayakları” diyerek ailenin rızasını istedi.

Aile, çaresizse onay verdi. 9 Haziran günü Çelik’in iki bacağı da diz altından kesildi. Burun estetiği ameliyatı yaptıran Çelik bir ay sonra iki bacağını da kaybederek hastaneden çıktı.

Hastane dilekçesinde enfeksiyonun sebebi olarak tavuk yemeğine işaret etti

Estetik ameliyatın yapıldığı hastanenin ‘ayıplı hizmet’ verdiğini öne süren Çelik, 300 bin TL maddi 700 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Avukat Cesim Parlak dava dilekçesinde, ameliyatı yapan doktorun özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiğini öne sürdü. Hastane adına yapılan savunmalarda ise Çelik’in bacaklarının kesilmesi ile ilgili hastanenin bir kusurunun olmadığı kaydedildi. Dilekçelerde, Çelik’in ameliyattan iki hafta sonra yediği tavuk yemeğinden zehirlendiği, enfeksiyonun da bu nedenle oluştuğu öne sürüldü.

Duruşma nisan ayına ertelendi

Mahkeme, Çelik’in bacaklarının kesilmesinde hastanenin bir kusurunun olup olmadığının ortaya konulması için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden rapor alınmasına karar verdi. Son 6 yıllık süreçte 6 hâkimin değiştiği dava dosyasının bir sonraki duruşması ise önümüzdeki nisan ayı sonunda yapılacak.