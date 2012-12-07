Burun akıntısı sandı, beyin omurilik sıvısı çıktı

ABD'de Arizona'da yaşayan ve sinüzit teşhisiyle bir süre antibiyotik tedavisi gören Aundrea Aragon'un dört ay boyunca devam eden burun akıntısının sebebinin sinüslerinde oluşan iki küçük yırtık nedeniyle akan beyin omurilik sıvısı olduğu ortaya çıktı.

Şikâyetinin nedeninin alerji kaynaklı olduğu söylenen 35 yaşındaki kadının, yapılan detaylı incelemelerde beyin omurilik sıvısı kaybettiğini ortaya koydu.



Aragon, ekim ayında Arizona Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. İki saat süren bir operasyonla Aragon'un sinüslerindeki yırtıklar burnundan ve karnından alınan dokularla onarıldı.

Deutsche Welle Türkçe'nin ABC News’a dayandırdığı habere göre, Aundrea Aragon her eğildiğinde burnundan şeffaf ve kokusuz bir sıvı geldiğini belirterek “Çıkan sıvı öyle birkaç damla değil, adeta musluktan boşalır gibi akıyordu” diyen Aragon “Bir şeylerin yolunda olmadığını ciddi bir şekilde seziyordum” şeklinde konuştu.

Aragon'un cerrahı Dr. Alexander G. Chiu beyin omurilik sıvısı kaçağı vakasına normalde trafik kazaları, kafa ve beyin travmaları veya yüksek kiloya bağlı kafa için basıncının artması durumlarında rastlandığın belirtti. Chiu bu tip etkenler olmaksızın beyin omurilik sıvısı kaçağına 100 binde, hatta 200 binde bir rastlandığına dikkat çekti.

Dr. Chiu her ne kadar beyin omurilik sıvısı kaçağı kulağa çok korkutusu gelse de asıl tehlikenin kaybedilen sıvıda değil yaşanabilecek enfeksiyon tehdidinde yattığına işaret etti. Chiu, "Sürekli olarak beyin omurilik sıvısı üretiyoruz. Ancak vücudun en temiz bölümü olan beyinle, en kirli bölümü burun arasındaki bu tip bir bağlantı ölümcül sonuçlara yol açabilir" dedi.