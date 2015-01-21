Burcu Esmersoy: Ben konuştukça...

61. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, Swissotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği geceye sporun yanı sıra sanat ve iş dünyasından da birçok ünlü katıldı.

Tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esmersoy, Barcelona takımının Brezilyalı yıldızı Neymar’la arasında çıkan aşk dedikodularının hatırlatılması üzerine, “Ben bir spor spikeriyim. Benim orada bulunmam kadar normal bir şey yok. Konu, ben konuştukça içinden çıkılmayacak hale geliyor. Bir şey söylemek istemiyorum artık” dedi.