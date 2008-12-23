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Yaşam

'Burslar için yasal düzenleme yapılacak'

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP'nin iptal ettirdiği belediye bursları için yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.

23 Aralık 2008 02:00

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP'nin iptal ettirdiği belediye bursları için yasal düzenleme yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP'nin iptal ettirdiği belediye bursları için yasal düzenleme yapacaklarını söyledi. Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı, "Yasal düzenleme yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesi mümkün değil. Hükümet olarak, yasal düzenleme yapılması konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Öğrencilerin mağduriyetini lehe çevireceğiz" cevabını verdi. Anayasa Mahkemesi, belediyelerin öğrencilere burs vermesine imkan sağlayan düzenlemeyi CHP'nin başvurusu üzerine geçen ay iptal etmişti. Burslar yasal düzenleme olmazsa mahkemenin gerekçeli kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kesilecek.

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