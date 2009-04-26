Bursaspor'un UEFA inadı



Turkcell Süper Lig’de UEFA hesapları yapan Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor’u 2-0 mağlup ederek zirveye biraz daha yaklaştı.



Turkcell Süper Lig'de 29. hafta maçında Bursaspor, kendi sahasında Denizlispor’u 2-0 mağlup etti.



Ev sahibi Bursaspor’da sakatlığı süren Volkan Bekiroğlu ve Brezilyalı Tadeu forma giymezken, geçen hafta cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giymeyen Sercan Yıldıırım tekrar formasına kavuştu.



Denizlispor ise son haftalardaki klasik onbiri ile sahada yer aldı.



Bursaspor taraftarların maç öncesi açtığı ''Bursa'da yaşayıp Bursaspor'a destek vermeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşları kınıyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz'' yazılı pankart dikkati çekti.



Maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçildi.



Bursaspor’da Güney Koreli golcü Shin, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



Golden 6 dakika sonra tekrar Güney Koreli golcü oyuncu takımının ve kendisinin ikinci golünü atmayı başardı.



İlk yarıda kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre 2-0 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Ev sahibi Bursaspor’da İbrahim Öztürk 40. dakikada, genç oyuncu Volkan Şen de ilk devre sonunda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar.



İkinci yarıda Denizlispor, ilk yarıya oranla daha etkili gözükürken, Bursaspor ise skoru korumak için daha temkinli oynamaya başladı.



Denizlispor Angelov ve Roberts ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca maç 2-0 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 48’e yükseltirken, Denizlispor da 32 puanda kalmış oldu.



BURSASPOR: 2 - DENİZLİSPOR: 0



Stat: Atatürk

Hakemler: Bünyamin Gezer, Erdinç Sezertam, Kemal Yılmaz

Bursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk (Dk. 40 Tuna), Mustafa Keçeli, Veli, Kirita, Mustafa Sarp, Volkan Şen (Dk. 46 Yenal Tuncer), Shin, Sercan Yıldırım

Denizlispor: Özden, Şener Aşkaroğlu, Burak Akyıldız, Couto, Çağlar Birinci, Bangoura, Berberoviç, Braga, Güray, Roberts, Angelov

Goller: Dk. 12 ve 18 Shin (Bursaspor)

Sarı Kart: Dk. 32 Şener Aşkaroğlu (Denizlispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Çağlar Birinci’nin sol kanattan ortasında, Angelov'un gelişine vole vuruşunda top, Bursaspor kalesinin yanından auta çıktı.



11. dakikada Kirita'nın sağ kanattan ortasında bomboş pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Sercan Yıldırım, kontrolde yetersiz kalınca top kaleci Özden'de kaldı.



12. dakikada aut çizgisine yakın yaptığı presle Denizlispor defansından topu kazanan Veli, sağ kanattan bindirme yapan Ali Tandoğan’a pas attı. Ali'nin ortasında Mustafa Sarp'a gelen top, defanstan sekerek, Shin'in önünde kaldı. Shin'in yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0



15. dakikada Angelov'un, Kirita'dan sıyrılarak ceza sahası dışından Bursaspor kalesine gönderdiği top, üstten auta çıktı.



16. dakikada, topla ceza sahasına giren Sercan Yıldırım'ın şutunu, kaleci Özden kornere çeldi.



18. dakikada Bursaspor, sol kanattan kazanılan korneri Ali ile kullandı. Ali Tandoğan'ın ortasında topla buluşan Shin, kafa vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0



22. dakikada Ali'nin koşu yoluna attığı pasta, defanstan seken topla buluşan Shin, ceza sahası içine girerek ters kanatta daha uygun durumda bulunan Sercan'a pas attı. Sercan'ın vuruşunda kaleci Özden, topu kornere çeldi.



24. dakikada defanstan çıkan İbrahim, topu Sercan Yıldırım'a aktardı. Sercan Yıldırım'ın ortasında Burak Akyıldız’dan seken topla kale sahası içinde buluşan Shin'in sert şutunu, kaleci Özden mükemmel bir refleksle karşılayarak uzaklaştırdı.



33. dakikada Volkan Şen, yarı sahasından birlikte çıktığı ve Denizlispor ceza yayı önüne kadar sürdüğü topu, kaleci Özden'in üzerinden aşırtmak istedi. Volkan Şen’in plasesinde top, auta çıktı.



45 artı 2. dakikada Angelov'ın ceza sahası önünden vuruşunda top, kaleci Ivankov'da kaldı. Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



