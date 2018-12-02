Bursaspor'un kaptanı Ertuğrul Ersoy amigoluk yaptı!

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Bursaspor'un sarı kart cezalısı oyuncusu Ertuğrul Ersoy, maçı tribünde taraftarlarla birlikte izledi.

Milli futbolcu, Akhisarspor karşılaşmasında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşerek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamadı. Başarılı defans oyuncusu, kulüpten alınan izinle bugünkü karşılaşmayı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı güney tribününde, "Teksas" olarak adlandırılan taraftar grubuyla beraber takip etti.

Bu bölümdeki tribün liderlerinin yer aldığı demir iskelede duran Ertuğrul Ersoy, tezahüratlara katıldı ve zaman zaman taraftarları yönlendirdi.

Bursasporlu taraftarlar, kulübün altyapısından yetişen Ertuğrul Ersoy'u maçtan önce uzun süre ayakta alkışlayıp, tezahüratlarda bulundu. Milli oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada da gündem oldu.