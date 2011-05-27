-BURSASPOR'UN İTİRAZI GÖRÜŞÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, federasyon yönetim kurulu tarafından, Beşiktaş maçı öncesi stat dışında çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a verilen 3-0 hükmen mağlubiyet, 5 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama ve deplasmandaki 3 maça seyirci götürmeme cezalarını onaylarken, PFDK'nın verdiği 1 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasını ise kaldırdı. Kurul, Bursaspor Kulübü'nün itirazı nedeniyle yaptığı duruşmalı toplantıda, Bursaspor Kulübü vekilleri Av. Öztürk Yazıcı ve Av. Jale Demir ile TFF'yi temsilen Av. Ergin Akçay ve Av. Levent Polat'ın sözlü açıklamalarını dinledi. Kulüp vekilleri ve TFF vekilleri tarafından ayrı ayrı dosyaya sunulan olay gününe ilişkin görüntüler izlendi. Tahkim Kurulu, konuyu görüştükten sonra yaptığı açıklamada, gerekçeli karar detaylı biçimde anlatılırken, özetle şu ifadelere yer verildi: ''TFF Yönetim Kurulu'nun 12.05.2011 tarih ve 108 sayılı toplantısında aldığı kararında sübut ve hukuki tavsif bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gibi, olayların çıkışı ve gelişimi, olaylara karışan seyircilerin sayısı, olayda yaralananların olması gibi özellikler dikkate alındığında, Bursaspor Kulübü'nün 3-0 hükmen mağlubiyetine, 5 resmi müsabakayı tarafsız bir sahada seyircisiz oynamasına ve deplasmanda oynayacağı 3 resmi müsabakayı seyircisiz oynamasına dair kararında da bir hukuka aykırılık olmadığı anlaşılmakla karara yapılan itirazın oybirliğiyle reddine; Bununla birlikte, PFDK'nın 12.05.2011 tarih 2010-2011/1199 sayılı kararında TFF Yönetim Kurulu'nca verilen karara ilave olarak 1 resmi müsabakayı tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verildiği görülmüştür. Yapılan inceleme neticesinde, TFF Yönetim Kurulu'nun dayandığı hukuki sebebe ve karara esas teşkil eden olayların bir kısmının PFDK kararında da cezanın gerekçesi olarak dayanak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu hukuki tespitler tahtında TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen tedbir kararı ve gerekçesinin, PFDK karar ve gerekçesini de kapsadığı anlaşıldığından PFDK kararının (Suat Sarı, Yener Ünver ve Tanju Güvendiren'in kararın aynen onanması yönündeki karşı oyları ile) oyçokluğuyla kaldırılmasına karar verilmiştir.''