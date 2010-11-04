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Spor

BURSASPOR'UN HÜKMEN GALİBİYETİNE ONAMA İSTANBUL (A.A)

04 Kasım 2010 22:18

-BURSASPOR'UN HÜKMEN GALİBİYETİNE ONAMA İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF Yönetim Kurulu'nun, Spor Toto Süper Lig'de çıkan saha olayları nedeniyle tamamlanamayan Gaziantepspor-Bursaspor maçında Gaziantepspor'un hükmen mağlup sayılmasına yönelik olarak aldığı kararı onadı. Kurulun, Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Gaziantepspor Kulübü'nün, TFF Yönetim Kurulu'nun Gaziantepspor-Bursaspor müsabakası ile ilgili olarak almış olduğu hükmen mağlubiyet kararına karşı yaptığı başvurunun görüşüldüğü belirtilerek, ''Yapılan müzakere sonucunda usul ve esasa bir aykırılık taşımadığı anlaşılan TFF Yönetim Kurulu kararının onanmasına, başvurunun oybirliğiyle reddine karar verildi'' denildi. Kurul ayrıca, PFDK tarafından İstanbulsporlu futbolcu Cemal İşleyen'e verilen 4 bin lira para cezasının 2 bin lira para cezası şeklinde düzeltilmesine, PFDK kararının bu şekilde oybirliğiyle değiştirilerek onanmasına karar verdi.

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