Bursaspor’un forvetleri kayıp

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor, Süper Lig\'de 22 gol sevinci yaşamasına karşın forvet oyuncularından yalnızca Bogdan Stancu bu gollerin 3\'ünü kaydetti. Diğer forvet oyuncuları Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış, Deniz Yılmaz ve Sercan Yıldırım ise suskun kaldı.

Bursaspor, Süper Lig’de oynadığı 12 maçta 22 kez rakip ağları havalandırdı. Söz konusu 22 golün ise yalnızca 3’ü forvet mevkisinden geldi. Bu alanda da Bogdan Stancu 3 golü kaydederken, diğer hücum silahları Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Sinan Bakış ve Sercan Yıldırım ise ligde henüz gol ile tanışamadı. Geçtiğimiz sezon Bursaspor’da forma giydiği 12 maçta rakip ağları havalandıramayan Stancu, bu sezon da son 4 lig maçında gole hasret kaldı.

DENİZ ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Yeşil beyazlı ekibe geldiği ilk dönemlerde fark yaratan Deniz Yılmaz, geçen sezon ile birlikte kariyerinde büyük bir düşüşe geçerken, bu sezon ligde yalnızca 4 maçta forma giyebildi. Maç başı yalnızca 1 şut ortalamasıyla oynayan gurbetçi oyuncu, bu sezon sadece Tarsus İdman Yurdu’na karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gol sevinçleri yaşadı.

KUBİLAY\'IN SON GOLÜ 230 GÜN ÖNCE

Bursaspor’un 2 kayıp genç yeteneği Kubilay Kanatsızkuş ve Sinan Bakış da bu sezon hayal kırıklığı yaratan isimlerden. Geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 34 maçta forma giymesine karşın 20 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon toplamda sadece 5 mücadelede görev aldı. Herhangi bir gole katkıda bulunamayan genç forvet, son gol sevincini Süper Lig’de geçen sezon 7 Nisan 2017’de oynanan ve Bursaspor’un 3-0 kazandığı Kardemir Karabükspor maçında kaydetmişti.

SİNAN SESSİZ KALDI

Büyük umutlarla transfer edilen Sinan Bakış ise, beklenen performansı sergileyemedi. Geçtiğimiz sezon oynadığı toplamdaki 19 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki forvet, bu sezon ligde ise 103 dakika süre alabildi. Tıpkı Deniz Yılmaz gibi Sinan Bakış da, sadece Tarsus İdman Yurdu’na karşı oynanan kupa maçında bu sezon gol sevinci yaşayabildi. Sercan Yıldırım ise, bu sezon iki kez sakatlık yaşarken lig ve kupada forma dahi giyemedi.

Özellikle Deniz Yılmaz, Sinan Bakış ve Sercan Yıldırım ile devre arasında yolların ayrılması beklenirken, yeşil beyazlı ekip yapacağı santrafor transferine göre hareket edecek.



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