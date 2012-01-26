T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'un cezası onandı İSTANBUL (A.A)

26 Ocak 2012 21:06

-Bursaspor'un cezası onandı İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Bursaspor'un, 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezasına yaptığı itirazı reddederek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararını onadı. Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, itirazın reddedilerek PFDK'nın bu yöndeki kararının onandığı belirtildi.  Açıklamada, ''Yapılan müzakere neticesinde Bursaspor Kulübü tarafından taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle PFDK'nca FDT'nin 55/5 maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 60.000 lira para cezasına yapılan itirazın reddine, kararın oy birliği ile onanmasına karar verilmiştir'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24