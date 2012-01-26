-Bursaspor'un cezası onandı İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Bursaspor'un, 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezasına yaptığı itirazı reddederek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararını onadı. Kurul toplantısının ardından yapılan açıklamada, itirazın reddedilerek PFDK'nın bu yöndeki kararının onandığı belirtildi. Açıklamada, ''Yapılan müzakere neticesinde Bursaspor Kulübü tarafından taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle PFDK'nca FDT'nin 55/5 maddesi uyarınca verilen 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 60.000 lira para cezasına yapılan itirazın reddine, kararın oy birliği ile onanmasına karar verilmiştir'' denildi.