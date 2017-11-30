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Spor

Bursaspor'un altyapısını ziyaret eden Kafkas: "Artık deniz bitti, Türk futbolunun geleceği altyapılardır"

BURSA, (DHA) TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek, "Bursaspor yıllardır tüm kulüplerimize örnek oluyor

30 Kasım 2017 20:16

BURSA, (DHA)

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri\'ni ziyaret ederek, \"Bursaspor yıllardır tüm kulüplerimize örnek oluyor. Bunu ülke genelinde geliştirmemiz gerekli. Artık deniz bitti. Türk futbolunun geleceği altyapılardır\" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri\'ne ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Ali Ay\'ın yanı sıra Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanı Recai Özdemir ve Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü Faruk Korkmaz katıldı. 
Bursaspor deyince akıllara ilk olarak altyapının geldiğini anlatan Kafkas, \"Bursaspor yıllardır tüm kulüplerimize örnek oluyor. Bunu ülke genelinde geliştirmemiz gerekli. Artık deniz bitti. Türk futbolunun geleceği altyapılardır. Bunun farkına vararak, hep birlikte çalışacağız\" dedi.
Başkan Ali Ay da yeşil-beyazlı kulüp olarak altyapıya her zaman önem verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getirerek, \"Futbolcu maliyetleri çok yükseldi. Tüm kulüpler altyapıya önem vermeli. Biz bunu daha ileri götürmek için çabalıyoruz. Bursaspor olarak yakın zamanda altyapımıza yeni tesisler kazandıracağız\" diye konuştu.
Altyapıda görev yapan antrenörler ve oyuncularla toplantı yapan Kafkas, daha sonra Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri\'nde incelemelerde bulundu.

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