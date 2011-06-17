-BURSASPOR'LU YAZICI ÇELİK HAKKINDA YAKALAMA KARARI BURSA (A.A) - 16.06.2011 - Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile kulübün eski yöneticilerinden Osman Çelik hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğince, ''usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ifadelerine başvurulmak üzere aranan Yazıcı ve Çelik'e ulaşılamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılık tarafından Yazıcı ve Çelik hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Bu arada savcılığın Yazıcı hakkında ''yurt dışına çıkış yasağı'' koyduğu da bildirildi. Soruşturma kapsamında, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, kulüp avukatı Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuşoğlu gözaltına alınmıştı.