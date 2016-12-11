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Spor

Bursasporlu taraftarlardan Beşiktaşlılara çağrı

Sosyal medyada başlatılan bu kampanyaya kısa süre içerisinde büyük destek verildi

11 Aralık 2016 21:54

Bursasporlu taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından Beşiktaşlı taraftarlara çağrı yaptı. sosyal medyada başlatılan ve Bursaspor muhabirlerinden Serkan Yetişmişoğlu'nun öncülük ettiği kampanyada Bursaspor taraftarlarının, Beşiktaş ile Bursaspor taraftarlarının yana yana izleyecekleri ve gelirlerinin şehit ailelerine bırakılacağı bir maç istedikleri belirtildi

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, Bursaspor maçının ardından 5 yıl aradan sonra İstanbuldeplasmanına gelen ve terör saldırısının ardından Bursa'ya gidemeyen yeşil beyazlı taraftarlara evlerinin kapılarını açarak destek oldu. Öte yandan sosyal medyada başlatılan ve Bursaspor muhabirlerinden Serkan Yetişmişoğlu'nun öncülük ettiği kampanyada Bursaspor taraftarlarının, Beşiktaş ile Bursaspor taraftarlarının yana yana izleyecekleri ve gelirlerinin şehit ailelerine bırakılacağı bir maç istedikleri belirtildi.  Sosyal medyada başlatılan bu kampanyaya kısa süre içerisinde büyük destek verildi.

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