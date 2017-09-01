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Bursasporlu Faty kurban kesti

BURSA,(DHA)- BURSASPOR’un orta saha oyuncusu Ricardo Faty, kurban keserken ‘iyi bayramlar’ dileğinde bulundu

01 Eylül 2017 17:13

BURSA,(DHA)- BURSASPOR’un orta saha oyuncusu Ricardo Faty, kurban keserken ‘iyi bayramlar’ dileğinde bulundu.
Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız futbolcusu Ricardo Faty, sosyal medya hesabından Müslüman aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Tecrübeli oyuncu, ‘İyi bayramlar’ etiketiyle kurban kesimi sonrası fotoğrafını paylaştı. Ayrıca Faty, sabah saatlerindeki bayram namazından görüntüleri de sosyal medya hesabından takipçilerine aktardı. Yeşil beyazlı taraftar ise yorumlarla Faty’ye destek verdi.

FOTOĞRAFLI 

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