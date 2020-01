Bursasporlu Aziz Behich: "Bursalı gibi hissediyorum"

BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'un tecrübeli savunma oyuncusu Aziz Behich, Avustralya Milli Takımında 16 numarayı giymesinin nedenine ilişkin \"Kendimi Bursalı gibi hissediyorum ve 16 numarayı seçtim\" dedi.

Bursaspor\'un başarılı savunma oyuncusu Aziz Behich, Bursaspor TV\'ye açıklamalarda bulundu. Honduras\'ı geçerek 2018 Dünya Kupası\'na katılmaya hak kazanan Avustralya Milli Takımının başarısıyla ilgili sorulan bir soru üzerine Aziz, \"Tabii ki çok sevindik. O kadar uzun yolculuktan sonra kazanmasaydık yazık olurdu\" dedi.

Milli takımda 16 numaralı formayı giymesinin hatırlatılması üzerine deneyimli oyuncu, \"Evet orada soruyorlardı zaten \'Neden 16 numara?\' diye. Uzun yıllardır Bursa\'da oynuyorum, kendimi Bursalı gibi hissediyorum ve 16 numarayı seçtim. Uzun yıllardır buradayım. Doğduğum yerden sonra ilk defa farklı bir takıma geldim. Çok güzel bir şehir. insanları çok iyi ve kulüp bana sahip çıktı. Ve Bursaspor benim için her zaman özel bir yerde\" diye konuştu.

\"ÇOK ÇALIŞTIM\"

Bursaspor\'da geçirdiği ilk yıllara da değinen Aziz Behich, \"İlk geldiğimde zor bir dönemdi. Takım iyiydi ve beni getiren hoca da takımı bıraktı o zaman. Tabii ki zor bir dönem oldu. O zaman oynamayınca psikolojik olarak ve fiziksel olarak kendimi hazır tuttum. Bursapor\'da oynamak her zaman aklımda vardı ve kiralık gittiğimde kendimi geliştirmek için her şeyi yaptım. Elimden geleni yaptım. Sağ olsun Şenol hoca geri geldiğimde bana şans verdi ondan sonra ben çok çalıştım\" ifadelerini kullandı.

\"TAKIMIN GELİŞTİĞİNİ GÖREBİLİYORUZ\"

Süper Lig\'de geride kalan 12 haftayı da değerlendiren Aziz Behich, \"Bence iyi bir sezon geçiriyoruz. İyi bir futbol oynuyoruz ama daha iyi olmamız biraz zaman alacak çünkü çok transfer de yaptık bu sene. Tabii ki sezonun yarısına geliyoruz. Kaybettiğimiz bir kaç maçtan puan alabilirdik aslında ama bakıldığında her hafta takımın geliştiğini görebiliyoruz. İnşallah buna devam ederiz\" şeklinde konuştu.

Aziz Behich, gol sevincinin anlamının ise en iyi arkadaşıyla aralarındaki mesaj olduğunu söyledi.

LE GUEN VE TAKIM ARKADAŞLARINA ÖVGÜLER

Paul Le Guen ile birlikte takım arkadaşları Harun Tekin ve Ertuğrul Ersoy\'u da değerlendiren tecrübeli savunmacı şöyle konuştu: \"Hocanın diyaloğu ilk günden beri çok iyi. Arkadaşlık kurdu, bizi aile gibi yaptı. Personel ve hocalar olsun futbolcular olsun aile gibi yaptı. Ve sahada taktik olarak her şeyin en iyisini öğretiyor. Bursaya geldiğinden beri katkısı oldu. Harun ben geldiğimden beri burada. Kendini çok geliştirdi diyebilirim, çok çalışıyor. Son yıllarda bir de milli takıma seçildi, onun adına çok seviniyorum. Maçlarda ve idmanlarna ne kadar çalıştığını görüyorum. Bizi ne kadar kurtardığını görüp onun adına çok seviniyorum. Ertuğrul ilk geldiğimde alt yapıdan çıkmıştı ve o çok büyük bir yetenek. Hele bu sene çok iyi bir çıkış yaptı ve tecrübelendikçe daha iyi olacak. Hocalar onun üzerine çok iyi çalışıyor. Bu sene bize çok katkısı da olacak. Inşallah onu daha büyük yerlerde görürüz.\"

