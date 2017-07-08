Bursaspor'dan çifte transfer!

Süper Lig'in gelecek sezonuna Fransız teknik direktör Paul Le Guen ile devam etme kararı alan Bursaspor, oyuncu transferinde de hızı kesmiyor. Yeşil-beyazlılar, resmi sitesi üzerinden geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Titi ve Belçika’nın KAA Gent takımından Nijeryalı William Troost-Ekong'u renklerine bağladığını duyurdu.

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Titi, transferini "Büyük işler başaracağız. Bu takıma çok katkı vererek daha iyi başarıların yaşanmasında pay sahibi olacağım" sözleriyle yorumlarken, Ekong da "Bursaspor'un bana ilgisini duyduğum andan itibaren çok heyecanlıyım. Transfer gerçekleştiği için de çok mutluyum. Bana güvendikleri için de teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 66 maça çıkan stoper Titi 9 gol kaydederken, savunmacı Ekong da KAA Gent formasıyla geçen sezon yalnızca 8 maçta forma şansı bulabildi.