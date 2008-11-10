Bursaspor'dan bir ilk



Bu sezon 9 haftada 5 galibiyet 4 de yenilgi alan Bursaspor, ilk beraberliğiyle Ankaragücü maçıyla tanıştı.





Turkcell Süper Lig'in ilk 9 haftasında ya galip gelen ya da rakiplerine boyun eğen Bursaspor, ilk beraberliğiyle Ankaragücü maçıyla tanıştı.



Ligin ilk 6 haftasında fırtına gibi esen, 6 maçta 5 galibiyet alarak 15 puan toplayıp kendine zirvede yer edinen Bursaspor, daha sonra hızlı bir şekilde inişe geçti.



İlk yenilgisini 3. haftada 3-1'lik skorla Sivaspor karşısında alan yeşil-beyazlılar, Galatasaray galibiyeti sonrası bir daha 3 puanı bir arada göremedi.



Eskişehirspor'a sahasında 2-1, ardından Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-2 gibi farklı bir skorla yenilen Bursaspor, sahasında, taraftarı önünde ligin flaş takımı Ankaraspor'a da yenilerek, adeta 3 puana hasret kaldı.



Yeşil-beyazlı takım, taraftarlarının dost ve kardeş takım olarak gördüğü Ankaragücü ile İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça mutlak 3 puan parolasıyla gitti.



90 dakika sonunda, taraftarlar arasındaki dostluk skora da yansıdı ve 1-1'lik skorla her iki takım hanelerine 1'er puan yazdırdı.



Bursaspor, bu sonuçla 10. haftası geride kalan Turkcell Süper Lig'de ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrılmış oldu.





ÇAVUŞOĞLU: DEPLASMANDA ALINAN 1 PUAN KÖTÜ DEĞİL



Bursaspor Basın Sözcüsü Mehmet Çavuşoğlu, 1-1 biten Ankaragücü maçıyla ilgili olarak, ''Deplasmanda alınan 1 puan bizim için kötü değil'' dedi.



Çavuşoğlu, gerek Bursaspor'un gerekse Ankaragücü'nün son haftalarda yaşadıkları sıkıntıya son verme adına önem verdikleri maçta, sonucun iki tarafı da fazla üzmediğini söyledi.



Ligde özellikle son haftalarda ilginç sonuçların ortaya çıktığını, Gaziantepspor'un 4-1 gibi farklı bir yenilgi aldığını, lige iyi başlayamayan Antalyaspor'un geçen sezonun flaş takımı Sivasspor'u yendiğini anlatan Çavuşoğlu, her takımın, galibiyet için mücadele etmesi gerektiğinin farkında olduğunu bildirdi.



Çavuşoğlu, Bursaspor olarak hedeflerinin üst sıralardan kopmamak olduğunu dile getirerek, ''Deplasmanda alınan 1 puan bizim için kötü değil. Sakatlıklar nedeniyle bu maça tam kadro çıkamadık. Hocamız Güvenç Kurtar'ın da ilk maçıydı. Artık bu maçı unuttuk, gelecek haftalara bakıyoruz'' diye konuştu.

