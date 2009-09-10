Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

|Bursaspor Kulübü, Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan
askerler ile Marmara Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenler
için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından, “Başımız sağolsun” başlığıyla yayımlanan
mesaj şöyle:
“Siirt'in Eruh ilçesi Kiraz Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler
arasında yaşanan çatışmalarda kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet,
ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz.
Ayrıca İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde şiddetli sağanak yağışların yol açtığı
sel felaketinde yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına
ve ülkemize başsağlığı
dileriz.”