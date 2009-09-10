Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

Bursaspor Kulübü, Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan askerler ile Marmara Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından, “Başımız sağolsun” başlığıyla yayımlanan mesaj şöyle: “Siirt'in Eruh ilçesi Kiraz Dağı kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmalarda kaybettiğimiz askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Ayrıca İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde şiddetli sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı dileriz.”

