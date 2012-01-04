-Bursaspor'dan açıklama BURSA (A.A) - 04.01.2012 - Bursaspor Kulübü'nden, bazı basın organlarında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklama geldi. Kulübün, ''www.bursaspor.org.tr'' adresli resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Son günlerde basın yayın organlarında sık sık kulübümüzün transfer gündemi ile ilgili haberler yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem nedeniyle bu türlü haberleri normal karşılamakla beraber, bazı menajerler tarafından bilinçli şekilde speküle edilen isimler karşısında taraftarlarımızı uyarma gereği duyduk. Kulübümüzün transfer anlayışına uymayan biçimde, gerçek dışı isimlerle ilgili haberlere itibar edilmemesini ve transferle ilgili kesinleşen isimleri resmi yayın organlarımız olan 'www.bursaspor.org.tr' ve 'Bursaspor TV'den duyurulacağını bir kez daha hatırlatırız.''