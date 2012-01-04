T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'dan açıklama BURSA (A.A)

04 Ocak 2012 21:44

-Bursaspor'dan açıklama BURSA (A.A) - 04.01.2012 - Bursaspor Kulübü'nden, bazı basın organlarında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklama geldi. Kulübün, ''www.bursaspor.org.tr'' adresli resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Son günlerde basın yayın organlarında sık sık kulübümüzün transfer gündemi ile ilgili haberler yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem nedeniyle bu türlü haberleri normal karşılamakla beraber, bazı menajerler tarafından bilinçli şekilde speküle edilen isimler karşısında taraftarlarımızı uyarma gereği duyduk. Kulübümüzün transfer anlayışına uymayan biçimde, gerçek dışı isimlerle ilgili haberlere itibar edilmemesini ve transferle ilgili kesinleşen isimleri resmi yayın organlarımız olan 'www.bursaspor.org.tr' ve 'Bursaspor TV'den duyurulacağını bir kez daha hatırlatırız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24