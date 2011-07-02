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Spor

BURSASPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR BURSA (A.A)

02 Temmuz 2011 00:36

-BURSASPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR BURSA (A.A) - 01.07.2011 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.  Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan günün ikinci antrenmanında, yeşil-beyazlı oyuncular istasyon ve pas çalışmaları yaptı.  Yaklaşık 2 saat süren antrenman geniş alanda pas çalışmasıyla tamamlandı.  Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah ve akşam antrenmanlarıyla devam edecek. -KOÇ: İNANIYORUM Kİ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI SEZON ÖNCESİ KALKACAKTIR- Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Koç, ''İnanıyorum ki Süper Lig'in marka değerine darbe niteliği taşıyan seyircisiz oynama cezası sezon öncesi kalkacaktır. Bu konuda mağduriyeti, taraflı tarafsız herkesçe belirtilen kulübümüzün aldığı haksız cezanın da son bulacağından eminim'' dedi. Koç, yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinin ardından yeni dönemin futbol ailesine hayırlı olmasını diledi. ''Sayın Mehmet Ali Aydınlar ve yönetim kurulu ile birlikte girilen sürecin Türk futboluna hayırlı olması en büyük dileğimizdir'' diyen Koç, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Umuyoruz ki sık sık ifade edilen yeni bir beyaz sayfa vurgusu sözde kalmayacaktır. Türk futbolunu kaos ortamından uzak tutacak her türlü çabanın yanında olacağımızı belirterek, Sayın Aydınlar'ın dün televizyon programlarında 'Yeni sezonda seyircisiz oynama cezası olmayacak. Bu konuda talimat değişikliğini sezona başlamadan yapacağız' açıklamalarını memnuniyet verici  bulduğumuzu söylemeliyim. İnanıyorum ki Süper Ligin marka değerine darbe niteliği taşıyan seyircisiz oynama cezası sezon öncesi kalkacaktır. Bu konuda mağduriyeti, taraflı tarafsız herkesçe belirtilen kulübümüzün aldığı haksız cezanın da son bulacağından eminim.''

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