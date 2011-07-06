-BURSASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BURSA (A.A) - 06.07.2011 - Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, İspanyol Getafe'nin sağ kanat oyuncusu İbrahim Kaş ve Kardemir Karabükspor'dan Hakan Özmert ile görüşüyor. Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne öğlen saatlerinde gelen Kaş ve Özmert ile Bursasporlu yöneticiler arasında görüşmeler devam ediyor. Futbolcular dışında kulüpleriyle de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Görüşmeler devam ederken bir ara Hakan Özmert'in sağlık kontrolü için tesislerden ayrılması, tesislerin önünde bekleyen gazetecilerce ''anlaşma sağlandı'' şeklinde yorumlandı. Bursaspor Kulübü'nden futbolcular ve kulüpleriyle tam anlaşma sağlanana dek açıklama yapılmayacağı öğrenildi.