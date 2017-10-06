Bursaspor'da tempo düşmüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR günü tek antrenmanla noktalarken, Batalla takımdan ayrı çalıştı, Onur Atasayar ise ayağına aldığı darbe nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

Bursaspor, günün tek antrenmanında sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelerek Süper Lig\'de 16 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil beyazlı oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde yaklaşık bir saat kondisyon salonunda çalıştı. Akabinde sahaya inen Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaparak günü noktaladı.

BATALLA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Yeşil beyazlı ekipte milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren diğer oyunculardan Pablo Martin Batalla ise, takımdan ayrı çalışırken, Deniz Yılmaz da Arjantinli futbolcuya eşlik etti. Çift kale maçta ayağına aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Onur Atasayar ise, idmanı yarıda bırakırken tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yeşil beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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